Il dirigente di Lenovo ha appena spoilerato l'arrivo di un nuovo tablet per il mercato cinese. Non sappiamo però se e quando approderà in Europa.

Lenovo: un nuovo tablet premium è in arrivo per il mercato locale

Il colosso cinese vuole investire ancor di più nel settore dei tablet Android di fascia media e premium in Cina. Il nuovo Xiaoxin Pad Pro 2021 dell'azienda è un prodotto di punta, notevolmente migliorato rispetto al device da cui deriva. Il predecessore infatti, è stato annunciato solo un anno fa. Ora però, un alto funzionario del brand annuncia il debutto di un altro tablet per il mercato locale.

Pochi giorni or sono, il product manager di Lenovo Lin Lin su Weibo ha condiviso un'immagine ravvicinata di un display che mostra la disposizione dei pixel. Quando un netizen ha chiesto informazioni sul dispositivo in questione, il dirigente ha rivelato che lo schermo appartiene ad un nuovo tablet prossimo al lancio.

Quando un altro giornale ha chiesto se il display fosse realizzato da Samsung, il PM di Lenovo ha semplicemente risposto con un'emoji che lasciava intendere che la supposizione fosse corretta. Quindi, qualunque sia questo tablet, possiamo aspettarci che presenti un pannello Samsung.

Questa non è la prima volta che Lin Lin ha spoilerato l'arrivo di un prodotto con diversi mesi di anticipo prima del rilascio. Ricordiamo che aveva condiviso lo screenshot della pagina Impostazioni dello Xiaoxin Pad Pro 2021 a marzo, mentre poi però il terminale è diventato ufficiale solo alla fine del mese di maggio.

Quindi, questo imminente tablet Lenovo potrebbe anche essere a mesi di distanza dal suo debuto ufficiale. Durante questo periodo, ci aspettiamo di saperne di più tramite perdite, certificazioni e teaser pubblicitari.

Vi avviseremo dell'eventuale rilascio di questo tablet per il mercato europeo.

