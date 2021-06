Lenovo Smart Tab M10 plus è in promozione su Amazon a soli €219. Il ribasso del 12% corrisponde a uno sconto effettivo di €30,99 che rende l'acquisto leggermente più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un tablet che ha tanto da offrire: Lenovo Smart Tab M10 plus

Lenovo Smart Tab M10 plus si presenta come un tablet lineare ed elegante. Il suo design è curato nei minimi particolari così da renderlo un dispositivo Premium che include in confezione anche uno speaker. Disponibile in colorazione Platinum grey, è un prodotto da prendere in considerazione.

Montante un display da 10,3 pollici con risoluzione Full HD, il tablet offre una visione dei contenuti multimediali e d'immagini di elevata qualità. Il pannello è racchiuso in delle cornici che sono estremamente sottili e garantiscono pertanto un'esperienza finale ancora più apprezzabile.

Il processore montato è un MediaTek Helio p22t che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per delle prestazioni che sono dinamiche. La memoria, inoltre, può essere stanza fino a un massimo di 256 GB mediante l'inserimento di una microSD.

Ciò che rende speciale questo tablet, tuttavia, è la presenza di uno speaker che non solo rende l'audio ancora più potente ma funziona altresì come base di appoggio per il tablet consentendo così agli utilizzatori di mantenere in posizione verticale il dispositivo senza l'utilizzo di altri strumenti.

Non è da sottovalutare, poi, la presenza di Amazon Alexa built-in. In questo modo si può interagire con l'assistente di Amazon in modo semplice e rapido.

Lenovo Smart Tab M10 plus e acquistabile su Amazon a solo €219 in colorazione Platinum grey. Acquistando oggi hai l'opportunità di riceverlo in appena 48 ore ma solo se sei sottoscritto Prime. In caso alternativo, la spedizione sono gratis ma operate in tempi standard.

Il prodotto è idoneo al programma di rateizzazione a tasso zero CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet