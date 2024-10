L'elegante LEGO Crisantemo è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il nuovo LEGO Crisantemo è stato una delle novità più interessanti dall’azienda dei mattoncini nelle ultime settimane: oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon al suo minimo storico assoluto di soli 27,59 euro, con spedizione Prime e persino la possibilità di attivare un piccolo pagamento a rate.

LEGO Crisantemo: elegante e con quasi 300 pezzi

Il LEGO Crisantemo si inserisce nella linea dei set Icons pensati per un pubblico adulto alla ricerca di un’esperienza rilassante e creativa.

In questo caso avrai la possibilità di costruire un fiore crisantemo finto dettagliato con tanto di vaso decorativo, così da arricchire l’arredamento di casa o ufficio senza dover far manutenzione. All’interno della confezione troverai tutto il necessario per dar vita al tuo crisantemo arancione, con foglie e petali snodabili che rappresentano il fiore in diverse fasi di fioritura.

Grazie a questo kit, infatti, potrai realizzare diverse versioni del fiore, da un bocciolo chiuso a uno in piena fioritura. Il vaso verde pastello con fascia dorata e base effetto legno aggiunge un tocco raffinato e rende il tutto una perfetta decorazione per la casa.

Una idea regalo perfetta per qualsiasi occasione e anche per autoconcedersi un piccolo premio per passare un pomeriggio o un weekend all’insegna del relax. Aggiungi il tuo LEGO Crisantemo al carrello e pagalo soltanto 27,59 euro.