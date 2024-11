LEGO Star Wars: il bellissimo Calendario dell'Avvento in doppio sconto su eBay (codice)

Questo è un regalo di Natale che in teoria nasce per il pubblico dei giovanissimi ma, siamo sinceri, è destinato ad attirare anche i fan più “maturi”. Stiamo parlando del set LEGO Star Wars Calendario dell’Avvento che è adesso disponibile su eBay al magnifico prezzo di 27,68 euro: per pagarlo con questo sconto devi inserire il codice NOVEMBRE24 prima del pagamento.

LEGO Star Wars Calendario dell’Avvento: una meraviglia per i fan di ogni età

Chi ti scrive è un grandissimo fan di Guerre Stellari e quindi non ha timore ad ammettere che questo è il modo migliore per aspettare il Natale di quest’anno.

Ogni giorno avrai una fantastica sorpresa: 8 personaggi collezionabili, 15 mini-modelli di astronavi, veicoli e ambientazioni con accessori ispirati all’universo di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: The Bad Batch.

Tra i personaggi inclusi troverai quindi l’Imperatore Palpatine, un Ewok e un Pit Droid in abiti festivi, oltre a un adorabile Gonk Droid vestito da renna e Omega con una slitta. Ancora, ecco anche un Clone Trooper del 212° battaglione, un Battle Droid B-1 e la Principessa Leila.

I mini-modelli di veicoli includono invece il Justifier, l’N-1 Starfighter del Mandaloriano, uno shuttle imperiale, un AT-ST, una speeder bike e uno Star Destroyer imperiale. Infine, ci sono modelli che evocano ambientazioni come il bunker di Endor, il villaggio Ewok e il trono dell’Imperatore.

Un calendario da 320 pezzi pensato per il Natale, per i fan LEGO e di Star Wars di tutte le età: aggiungilo al carrello, inserisci il codice NOVEMBRE24 e paga il set LEGO Star Wars Calendario dell’Avvento soltanto 27,68 euro. La spedizione è gratuita.