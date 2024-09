LEGO Speed of Champions: 2 macchinine in OTTIMO SCONTO (-24%)

Per la campagna di sconti Back to School di Amazon rientra anche questo set LEGO Speed of Champions completo di due macchinine giocattolo BMW M4 GT3 e BMW M8 Hybird V8 che puoi acquistare a soli 37,97 euro invece di 49,99. Un’ottima idea regalo che diventa dunque doppia, vista la presenza di ben due macchine nel set.

LEGO Speed of Champions: il set con due macchine giocattolo

Il set include le due vetture BMW riprodotte in scala con un livello di dettaglio sensazionale: le auto LEGO BMW M4 GT3 e BMW M Hybrid V8 sono infatti ricreate con estrema cura. Dal design aerodinamico, agli scarichi, ai diffusori, agli imponenti alettoni posteriori, fino alla livrea tipica di BMW M Motorsport: perfette per i piccoli appassionati di motori.

A completare il tutto, il set include anche due minifigure di piloti, complete di casco, chioma intercambiabile e chiave inglese. Modellini che possono essere usati come macchinine giocattoli, ma anche esposti nella propria stanza sulla mensola.

Ti diciamo sinceramente che sebbene sia pensato per un pubblico molto giovane, l’enorme cura dei dettagli rende questo set perfetto anche per gli adulti collezionisti appassionati di auto. Insomma, un’idea regalo che vale per tutti e che oggi puoi avere a soli 37,97 euro invece di 49,99.