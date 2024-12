LEGO Schiaccianoci: il set natalizio perfetto è in offerta

In offerta e in pronta consegna, il che è una notizia visto il periodo in cui ci troviamo: è il set LEGO Schiaccianoci, il personaggio decorativo classico del Natale, che puoi acquistare a soli 12,34 euro. La consegna, come detto, è garantita prima di Natale e potrai montarlo per decorare la casa o posizionarlo vicino al tuo albero.

Set LEGO Schiaccianoci: la magia delle feste

Il set LEGO Schiaccianoci permette di costruire in formato mattoncini uno dei personaggi iconici del Natale. Idea regalo perfetta per bambine e bambini, ma anche per gli adulti in cerca di una decorazione natalizia originale per la casa.

Lo Schiaccianoci in questione è dettagliato con la massima cura e include la classica giacca rossa, un elegante cappello a cilindro e braccia mobili. La bocca apribile permette di personalizzare ulteriormente la sua posa se consideri anche la possibilità di scegliere tra due opzioni di costruzioni diverse, ognuna pensata con occhi diversi.

Una volta completato diventa l’elemento decorativo perfetto per il Natale, persino da appendere all’albero, o il giocattolo ideale per i più piccoli.

Un’idea regalo a dir poco vincente: acquista il set LEGO Schiaccianoci in offerta a soli 12,34 euro.