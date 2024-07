LEGO: i due nuovi set in omaggio con ordini a partire da 40€

Nell’ambito delle promozioni LEGO segnaliamo i due nuovi set in omaggio con l’acquisto di uno o più giochi per ordini a partire da 40 euro: Jetboard dei Minions e Fuochi d’artificio. La promozione terminerà il prossimo 7 luglio.

Considerato il basso importo richiesto per beneficiare di un set in omaggio, nel caso specifico 40 euro per il Jetboard dei Minions, l’offerta in corso è un’ottima occasione per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo set sia per sé che come regalo. Entrambi i giochi sono adatti per bambini dai 6-7 anni in su.

I due nuovi set LEGO in omaggio con ordini a partire da 40 euro

Per ottenere il Jetboard dei Minions LEGO in regalo è sufficiente una spesa pari o superiore a 40 euro. L’offerta è riscattabile con i temi Minecraft, Sonic, Animal Crossing, Minions e Super Mario.

Dall’altra parte, il set LEGO Fuochi d’artificio è riscattabile gratis con acquisti a partire da 85 euro, complice il maggior numero di pezzi (dai 48 pezzi del Jetboard dei Minions si passa a 184 unità). Cambia anche l’età minima consigliata (dai 6 anni si passa a 7 anni in su).

Un’altra differenza riguarda i set eleggibili per l’omaggio: mentre per ottenere il Jetboard dei Minions la scelta deve ricadere su temi specifici, per il set Fuochi d’artificio va bene qualsiasi prodotto tra novità, set esclusivi e quelli più venduti.

Come accennato nell’introduzione, l’attuale promozione disponibile sullo store ufficiale LEGO scadrà questa domenica (7 luglio, ndr). Per beneficiarne, collegati su questa pagina delle offerte e seleziona uno dei due set in omaggio, per poi completare l’ordine.