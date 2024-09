LEGO Hogwarts Castle and Grounds (76419) in super offerta: oggi a meno di 140€

Il set LEGO Hogwarts Castle and Grounds (76419) è una scelta innovativa e affascinante per i fan della saga di Harry Potter e degli appassionati di costruzioni LEGO. Questo modello compatto, composto da 2.660 pezzi, riprende lo stile dei set della linea LEGO Architecture. Il set include una targhetta con il nome nella cornice del diorama.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo speciale, che lo rende un acquisto imperdibile. Se sognavi da tempo di aggiungerlo alla tua collezione, è arrivato il momento giusto: lo paghi solo 139€, con un importante sconto sul suo prezzo di listino.

Uno dei punti di forza di questo set è la sua dimensione ridotta e il design compatto. Un ottimo compromesso per chi vuole portare a casa la magia di Harry Potter ma non ha lo spazio (o il budget) per puntare sul colossale set Hogwarts Castle 71043 (quello da 6000 pezzi e oltre 400€).

Questo set più piccolo è molto più accessibile sia in termini di prezzo che di spazio, rendendolo una scelta perfetta per chi desidera un modello di Hogwarts senza dover fare i conti con l’ingombro di una versione più grande e impegnativa da esporre.

Il microscale di Hogwarts Castle and Grounds riesce a catturare l’essenza delle torri e guglie del castello in maniera sorprendente, mantenendo una fedeltà sorprendente ai dettagli nonostante le dimensioni ridotte. Gli appassionati della saga troveranno numerosi riferimenti agli eventi chiave dei libri e dei film, come la Chamber of Secrets (Camera dei Segreti), la nave di Durmstrang, l’auto volante dei Weasley incastrata sul Whomping Willow (Salice Schiaffeggiante) e perfino la carrozza di Beauxbatons in fase di atterraggio.

Per gli amanti delle minifigure, il set include un esclusivo personaggio: l’Architetto di Hogwarts, rappresentato con una splendida colorazione oro perlaceo e un nuovo design della barba che lo rende un’aggiunta preziosa per la tua collezione. Non perdere questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo!