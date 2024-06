LEGO Harry Potter Mandragola: Amazon rinnova l'OFFERTA (-17%)

Uno dei set LEGO più belli usciti nelle ultime settimane è questo modello dedicato al mondo magico di Harry Potter e che permette di costruire il vaso giocattolo della Mandragola, la famosa “pianta urlante” della saga cinematografica e letteraria. Amazon ha confermato ancora una volta lo sconto quindi puoi acquistarlo a soli 57,99 euro invece di 69,99.

LEGO Harry Potter Mandragola: le caratteristiche del set

Primo del suo genere nella collezione LEGO dedicata a Harry Potter, il modello della Mandragola ti offre una riproduzione dettagliata e fedele della pianta urlante tanto famosa. Puoi esporla nel suo vaso costruibile oppure rimuoverla e utilizzarla in altri modi.

Le foglie della pianta possono essere messe in posa e, muovendo il petto, puoi animare la bocca e gli arti per un’esperienza ancora più coinvolgente, soprattutto per i bambini. Il set include anche una targhetta con il nome della pianta sul vaso, ideale per chi volesse semplicemente esporlo.

Sebbene nasce come un gioco per bambini e bambine, è in realtà perfetto come idea regalo anche per gli adulti appassionati della serie che potranno portarsi a casa una riproduzione fedele di uno dei personaggi iconici e originali del mondo di Harry Potter.

Amazon ti offre l’opportunità di acquistare il set ancora in sconto: puoi averlo a soli 57,99 euro invece di 69,99. Non fartelo scappare.