LEGO Harry Potter la Battaglia di Hogwarts in OFFERTA per i Prime Day 2024 (-16%)

Per i Prime Day 2024 di Amazon torna in offerta il bellissimo set LEGO Harry Potter che riproduce l’epica scena della Battaglia di Hogwarts. Puoi acquistarlo infatti a soli 71,49 euro invece di 84,99, con spedizione Prime inclusa. La promozione è valida fino alle 23.59 di domani e per accedervi devi essere iscritto a Prime. Nel caso non lo fossi, puoi riscattare la tua prova gratuita qui.

Set LEGO Harry Potter La Battaglia di Hogwarts: le caratteristiche

Il set riproduce la scena del duello finale tra Voldemort e Harry Potter, tratto da “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2”. Troverai quindi una sezione dettagliata del castello di Hogwarts, realizzata interamente in mattoncini LEGO che può essere smontata durante lo scontro, così da ricreare l’intensità della pellicola cinematografica.

I moduli del castello giocattolo permettono di ricreare il ponte di un’altra location memorabile, dato che puoi eventualmente collegarlo ad altri set LEGO modular building ispirati al Mondo Magico di Harry Potter.

Nella confezione troverai 6 minifigure LEGO, inclusi Harry Potter e Voldemort, ciascuno con una bacchetta e elementi LEGO collegabili per creare realistici effetti incantesimo. Insieme a loro ecco Neville Paciock con la Spada di Grifondoro, Scabior, Molly Weasley e Bellatrix Lestrange, così come la figura di Nagini.

Un set fantastico per i piccoli (e non solo) fan di Harry Potter: approfitta dell’offerta per i Prime Day e acquistalo a soli 71,49 euro invece di 84,99.