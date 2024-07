LEGO Harry Potter: i set più belli in OFFERTA per i Prime Day 2024

Ultima giornata di Prime Day 2024: rincariamo la dose. Questo articolo ti offre una panoramica sui migliori set LEGO a tema Harry Potter che puoi acquistare in sconto eccezionale solo per oggi. Ti ricordiamo, prima di procedere, che per accedere alle offerte devi essere iscritto al Prime. Se non lo sei, sfrutta la tua prova gratuita di 30 giorni.

Cominciamo con un grande set che ricrea una scena epica: la battaglia di Hogwarts dell’ultimo film della saga. Composto da 730 pezzi è in sconto a 71,49 euro invece di 84,99.

Proseguiamo con un altro luogo iconico: la Camera dei Segreti di Hogwarts, completa di accessori e minifigure, può essere tua a 113,98 euro invece di 139,99.

Molto bello è anche il set LEGO che riproduce la Guferia del Castello di Hogwarts. Il prezzo è di soli 34,09 euro invece di 44,99.

Pezzo imperdibile è questo set dedicato alla Capanna di Hagrid, idea regalo magnifica a 56,49 euro invece di 74,99.

E che dire di Edvige, la famosa Civetta delle Nevi? Il set a lei dedicato è a soli 13,59 euro invece di 19,99.

Chiudiamo con un set epico, non legato ai Prime Day, ma vogliamo segnalartelo lo stesso: il set LEGO Expecto Patronum che con un doppio sconto puoi avere a soli 52,19 euro invece di 69,99 applicando il coupon in pagina.

Ricordiamo ancora una volta che le offerte Prime Day sono valide fino alle 23.59 di stasera o fino ad esaurimento scorte.