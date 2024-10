LEGO Harry Potter Foresta Proibita: il set è in offerta su Amazon (-20%)

Idea regalo da non sottovalutare su Amazon grazie a questo sconto attivo sul set LEGO a tema Harry Potter che riproduce l’affascinante Foresta Proibita. Grazie ad un’offerta del 20% può essere tuo infatti a soli 23,98 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set LEGO Harry Potter Foresta Proibita: una chicca per i fan

Adatto a bambini, bambine ma in verità ai fan del Mondo Magico di qualsiasi età, questo set permette di costruire, come suggerito, la magica Foresta Proibita, con i suoi alberi misteriosi dai toni scuri e ricchi dettagli personalizzabili che permettono di creare scene sempre diverse.

Questi dettagli ti daranno la possibilità di dare vita a storie avvincenti, grazie alla presenza di animali giocattolo come Fierobecco, il maestoso ippogrifo dalle ali snodabili, e un piccolo Thestral, insieme a creature della foresta come il pipistrello e un ragno che si illumina al buio per un tocco di magia.

Il set include anche le minifigure di Ron Weasley e Hermione Granger. E poi ci sono gli accessori fantasy, come una coscia di tacchino per immergersi ancora di più nel Mondo Magico.

Ideale come regalo per qualsiasi occasione, che sia un compleanno o solo una scusa per regalarsi qualcosa a tema Harry Potter visto che siamo ormai in autunno inoltrato e vogliamo riempire i pomeriggi cupi con qualcosa di…magico. Acquista il set LEGO Harry Potter Foresta Proibita a soli 23,98 euro.