LEGO Harry Potter Expecto Patronum 2-in-1: una meraviglia in OFFERTA

Uno dei set LEGO preferiti dagli appassionati di Harry Potter è di nuovo in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Stiamo parlando del set Expecto Patronum 2-in-1 che oggi può essere tuo a soli 58,99 euro invece di 69,99. Hai anche la spedizione Prime se sei iscritto.

LEGO Harry Potter Expecto Patronum: un 2-in-1 magico

La straordinaria conformazione 2-in-1 di questo set ti permette di costruire due dei Patronus più iconici della saga: il maestoso cervo di Harry Potter e il lupo del Professor Remus Lupin. Uno solo set, quindi, ti darà modo di assemblare il Patronus che preferisci e soprattutto di modificarlo quando vuoi.

Quello più evidente e amato è sicuramente il cervo Patronus, con le sue zampe mobili e gli elementi traslucidi azzurri, che cattura perfettamente l’essenza spettrale e magica dell’incantesimo di protezione più potente.

Il lupo, invece, altrettanto dettagliato, offre la stessa eleganza e mistero, con un display perfetto per la minifigure di Remus Lupin. Entrambe le creature sono ideali per essere usate come decorazioni per la camera da letto o qualsiasi ambiente di casa tu preferisca.

Le minifigure di Harry Potter e Remus Lupin, incluse nel set, rendono il tutto ancora più speciale. Ogni minifigura è dotata di una bacchetta magica, pronta per evocare l’incantesimo Expecto Patronum e difendere contro i Dissennatori.

Dai dettagli accurati e l’opzione di costruire due diversi Patronus, questo set è un’idea regalo perfetta per chiunque voglia portare un po’ della magia di Hogwarts nella propria vita quotidiana. Acquistalo adesso a soli 58,99 euro invece di 69,99.