LEGO Elicottero dei Pompieri: un giocattolo divertente a meno di 10€ su Amazon

Il nuovo set LEGO Elicottero dei Pompieri è un’idea regalo a basso costo semplicemente perfetta. Su Amazon puoi acquistarlo a soli 9,99 euro e fare felice un bambino o una bambina con un giocattolo completo, facile da assemblare e poi divertente da usare per il gioco.

LEGO Elicottero dei Pompieri: un piccolo regalo per un grande divertimento

Il set include tutto il necessario per costruire l’elicottero dei pompieri, oltre a una minifigure del pilota LEGO vigile del fuoco. I bambini possono mettere il pilota nella cabina apribile, far girare i rotori e sparare gli elementi acqua LEGO dai cannoni ad acqua dell’elicottero giocattolo.

Scaricando l’app LEGO Builder è possibile esplorare in modo interattivo la costruzione dell’elicottero con l’ausilio di strumenti come lo zoom e la rotazione dei veicoli in 3D. Un regalo poco costoso ma enormemente divertente che offre molte possibilità di gioco e che stimola la fantasia dei più piccoli.

Ideale per bambini e bambine dai 5 anni in su, il set LEGO Elicottero dei Pompieri è disponibile adesso per l’acquisto su Amazon a soli 9,99 euro. Con la spedizione Prime lo riceverai in men che non si dica.