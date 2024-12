LEGO Crisantemo in offerta: un tocco di RAFFINATEZZA per Natale

Gli ultimi giorni che ci separano dal Natale sono anche le ultime occasioni per fare un regalo indimenticabile. Senza spendere troppo puoi regalare qualcosa di unico con il set LEGO Icons Crisantemo che è tornato in sconto su Amazon a soli 27,59 euro. Il prodotto è disponibile in pronta consegna e ti sarà recapitato in tempo per posizionarlo sotto l’albero.

Set LEGO Crisantemo: idea regalo dolcissima

Il Crisantemo fa parte della linea di set LEGO floreali per adulti che permettono di costruire delle piante finte incredibilmente dettagliate e che, naturalmente, non hanno bisogno di manutenzione.

In questo caso abbiamo quindi la costruzione di un realistico e raffinato crisantemo, con un fiore arancione con petali e foglie snodabili che rappresentano le varie fasi della fioritura, dai boccioli appena sbocciati fino al pieno splendore del fiore. Tutto questo è accompagnato da un vaso verde pastello dai dettagli decorati e una base effetto legno: anche il vaso, manco a dirlo, è da costruire.

Una volta fatto diventerà una raffinata decorazione per la casa, l’ufficio o un ambiente a cui vuoi dare un tocco di vita e originalità in più. Una nota di colore ecologica e senza tempo che non appassirà mai.

Approfitta del ritorno in offerta su Amazon e preparati a fare un graditissimo regalo: il set LEGO Icons Crisantemo è tuo a soli 27,59 euro.