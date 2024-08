LEGO City Escavatore: ottimo SCONTO su Amazon (-16%)

Su Amazon è tornato in sconto uno dei migliori set LEGO da regalare ai più piccoli per il compleanno o qualsiasi altra buona occasione: il set City Escavatore giocattolo è in offerta a soli 45,99 euro invece di 54,99, con spedizione Prime inclusa.

Set LEGO City Escavatore in offerta: le caratteristiche

Pensato per bambini e bambine a partire dagli 8 anni, questo set offre un’esperienza di gioco ricca e creativa.

Il set include un dettagliato escavatore giocattolo, completo di cingoli ad alta presa, un braccio mobile e una cabina di guida che ruota a 360 gradi, permettendo di simulare i movimenti di un vero escavatore. In aggiunta, sono presenti anche due barriere e tre minifigure di operai LEGO, ciascuno dotato di accessori per arricchire il gioco, come un progetto edile, un martello pneumatico e un walkie-talkie.

Un divertente gioco di costruzione che stimola l’immaginazione dei bambini facendoli entrare nel mondo del lavoro edile in modo sicuro, creativo ed educativo.

Un set che combina in modo intelligente gioco, apprendimento e creatività: acquistalo adesso in sconto a 45,99 euro invece di 54,99.