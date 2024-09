LEGO Architecture New York City: una chicca in offerta su Amazon (-19%)

Su Amazon va in sconto un set LEGO perfetto per decorare casa o l’ufficio: parliamo dell’Architecture New York City che oggi puoi acquistare a soli 40,36 euro invece di 49,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set LEGO Architecture New York City: decora casa o l’ufficio

Il set ti permette di dare una vita ad alcuni degli edifici più importanti e caratteristici di New York, come la Statua della Libertà, il Flatiron Building, il Chrysler Building, l’Empire State Building e il One World Trade Center. Questi monumenti moderni sono tutti poggiati su una base elegante di 4×32 cm con una targhetta decorativa.

Capisci bene quindi, che una volta completato, con un’altezza di 26 cm, una larghezza di 25 cm e una profondità di 4 cm il modellino diventa perfetto per catturare l’essenza dell’architettura di New York e per decorare in modo originale la tua casa o il tuo ufficio. Puoi posizionarlo su una mensola o direttamente sulla scrivania di lavoro.

Un oggetto che aggiunge un tocco di classe e urban chic al tuo spazio, qualunque esso sia. Molto interessante è infine anche il libretto da collezione incluso nella confezione, che è ricco di informazioni sul design, l’architettura e la storia degli edifici rappresentati.

Per gli appassionati di LEGO, architettura e oggetti di design originali questo set è dunque perfetto: acquistalo adesso in sconto a soli 40,36 euro invece di 49,99.