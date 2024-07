Leggi dove vuoi con Kobo Libra Colour in sconto del 13%

Se ti piace leggere saprai anche che effettivamente, specie in estate, è difficile portare con te i tuoi libri preferiti o i nuovi acquisti: prendono spazio, sono difficili da leggere e in più si possono rovinare molto facilmente! Per questo dovresti farti un bel regalo e portare a casa il Kobo Libra Colour è ora disponibile con uno sconto del 13%, a soli 199,00€ invece di 229,99€. Questo eReader è un vero investimento per la tua lettura, in ambito tempo libero ma anche per studio o lavoro. Si tratta della perfetta fusione di tecnologia avanzata e comfort per gli amanti della lettura. Il suo display da 7″ E Ink Kaleido 3 anti-riflesso a colori inoltre, ti offre un’esperienza di lettura straordinaria, rendendo ogni pagina vivida e chiara anche alla luce diretta del sole. Ideale se vuoi passare le giornate sotto l’ombrellone, a leggere!

Perfetto per leggere ovunque: Kobo Libra Colour

Il Kobo Libra Colour è dotato di ComfortLight PRO, una tecnologia che ti permette di regolare la luminosità e la temperatura del colore, riducendo l’emissione di luce blu per proteggere i tuoi occhi e permetterti di leggere comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non da meno design ergonomico con pratici pulsanti per voltare pagina assicura una lettura agevole e senza sforzo, mentre la struttura impermeabile, ti consente di leggere i tuoi libri preferiti anche vicino all’acqua, senza preoccupazioni a causa degli schizzi.

Oltre alla lettura, il Kobo Libra Colour supporta anche l’ascolto degli audiolibri Kobo grazie alla tecnologia Bluetooth wireless. Basta avere delle cuffie wireless Bluetooth o un altoparlante per immergerti nelle storie ovunque tu sia. È prodotto con plastica riciclata intercettata prima di finire nei mari, dimostrando un impegno verso la sostenibilità ambientale. In conclusione, il Kobo Libra Colour non è solo un eReader di alta qualità, ma un dispositivo versatile che combina lettura, scrittura e ascolto in un unico strumento, con un design eco-sostenibile. Acquistalo ora e porta la tua esperienza di lettura a un nuovo livello, approfittando dello sconto del 13%.