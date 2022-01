Leggende Pokémon Arceus a soli 39,98 euro con questo COUPON!

Leggende Pokémon Arceus, il nuovo episodio della serie in arrivo su Nintendo Switch, può essere vostro a soli 39,98€! Merito della nuova iniziativa annunciata da GameStop che permette di acquistare il gioco con un fortissimo sconto direttamente sul sito ufficiale: affrettatevi però, la promozione è veramente limitatissima e durerà fino alle ore 18. Vi spieghiamo come fare!

GameStop – Come acquistare Leggende Pokémon Arceus a 39 euro con un coupon!

Il procedimento è abbastanza semplice e vi basta seguire questi passaggi:

Aprire la pagina ufficiale di Pokémon Arceus su GameStop.it Aggiungere il gioco al carrello tramite il pulsante “Aggiungi il Carrello“ Aprire il Carrello in alto a destra Cliccare su “Effettua il Checkout“ Al momento del pagamento, spuntare la voce “Hai un coupon?” e inserire il codice “ARCEUS“ Il prezzo passerà automaticamente a 39,98€ comprese le spese di spedizione.

Se tutto va bene, riceverete il titolo direttamente a casa al D1 previsto il prossimo 28 gennaio o al massimo qualche giorno più tardi. In ogni caso ricordatevi che lo state pagando meno di 40 euro, quindi potrebbe valere un po' di attesa in più.

Leggende Pokémon Arceus è il nuovo capitolo della serie sviluppato in esclusiva per Nintendo Switch. Ambientato diversi anni prima gli eventi narrati negli altri episodi, permette di cimentarsi nella creazione del primo Pokédex della storia, mentre esploriamo una regione diversa da come la ricordavamo.

Se volete acquistarlo a 39,98 euro avete dunque tempo fino alle ore 18 per aprire il link, aggiungere il prodotto al carrello, utilizzare il coupon “ARCEUS” e farlo vostro ad un prezzo veramente eccezionale!