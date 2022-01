Leggende Pokémon Arceus, questo video a 360 gradi vi farà innamorare

Per celebrare l'imminente lancio del gioco, Nintendo ha pubblicato un nuovo video a 360 gradi dedicato a Leggende Pokémon Arceus. Il filmato, disponibile di seguito, offre una panoramica sulla regione di Hisui in cui saranno ambientate le vicende del titolo, dando la possibilità di spostare la visuale con il touchscreen dello smartphone o il cursore del mouse per guardarsi intorno mentre i Pokémon Wyrdeer, Basculegion e Braviary ci portano in giro!

Leggende Pokémon Arceus, cosa sappiamo sul nuovo gioco per Nintendo Switch

Il titolo rappresenta il nuovo episodio della serie ispirata ai mostriciattoli più amati e famosi del pianeta. Ambientato diversi anni prima rispetto gli eventi narrati negli altri capitoli principali del franchise, Leggende Pokémon Arceus ci trasporta nella regione di Hisui, una Sinnoh del passato, allo scopo di esaminare, catturare e studiare gli animali selvatici per completare il primo Pokédex della storia.

L'esperienza sarà tridimensionale e ambientata in un mondo aperto in cui potremo muoverci liberamente: l'open world avrà anche condizioni atmosferiche e momenti del giorno variabili, che influenzeranno il comportamento dei Pokémon, i quali potranno fuggire, dormire, ignorare il giocatore o essere al contrario aggressivi.

Si tratta insomma di una sorta di prequel dell'intera serie: persino le Poké Ball avranno un design “vecchio stile”, con la metà inferiore fatta in legno, una cerniera metallica al centro e una valvola nella metà superiore da cui esce il vapore nel caso la cattura di un Pokémon dovesse avere successo.

Il lancio di Leggende Pokémon Arceus è previsto venerdì 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch. Fino al 27 gennaio, è possibile prenotare il gioco a soli 98 centesimi portando due titoli PS4/Switch/Xbox One presso uno dei punti vendita GameStop. Qui i dettagli dell'iniziativa.