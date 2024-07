Lefant M210P in offerta con il 50% di sconto: pavimenti puliti senza sforzo

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è un dispositivo versatile e potente, progettato per aiutarti a mantenere la tua casa splendente con il minimo sforzo. Grazie alla sua potente aspirazione, è perfetta anche per le case con animali domestici: non teme peli o piccoli detriti.

Il prezzo? Una bomba: oggi lo paghi metà del suo normale prezzo. Con il coupon sconto del 50%, è tuo a soli 119,50€ invece di 239,00€. Ma dovrai essere veloce: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Con una potenza di aspirazione di 2200Pa, riesce a rimuovere efficacemente polvere e peli di animali dai tappeti e dai pavimenti duri. Il design compatto, con un’altezza di soli 7,8 cm e un diametro di 28 cm, consente al robot di passare facilmente sotto i mobili e negli spazi stretti.

Il M210P offre una durata della batteria di 120 minuti, permettendo una pulizia approfondita prima di dover tornare alla base di ricarica. È dotato di connettività Wi-Fi e può essere controllato tramite l’app dedicata o comandi vocali con Alexa, offrendo un’esperienza di utilizzo pratica e moderna.

Il robot è anche a prova di tappeto: quando ne vede uno, aumenta automaticamente la potenza dell’aspirazione, in modo da garantire una pulizia ottimale e profonda. Non farti scappare questa offerta clamorosa: acquistalo subito per averlo con il 50% di sconto. Ricordati di spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per riscattare il coupon.