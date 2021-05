La star del basket LeBron James potrebbe aver appena dimostrato che le Beats Studio Buds non ancora annunciate… sono in realtà già reali. Di fatto, ha pubblicato foto su Instagram dove sembra indossare i nuovi auricolari del sub brand di Apple.

Beats Studio Buds: cosa sappiamo?

All'inizio di questo mese, un nuovo modello di auricolari wireless Beats, apparentemente chiamati Beats Studio Buds, sono stati avvistati nelle versioni beta di iOS e tvOS. Sebbene questa indicazione sia stata un buon inizio, una marea di nuove fughe di notizie – comprese le foto dal vivo di auricolari misteriosi indossati dell'atleta superstar LeBron James – suggeriscono che potrebbero essere rilasciate e presentate molto presto.

Ecco cosa sapevamo già: il 17 maggio, gli esperti di 9to5Mac hanno scavato nel codice sorgente delle beta di iOS e tvOS 14.6 e hanno trovato prove delle nuove cuffie. Non di meno, abbiamo visto che sono stati condivisi dei render dal collaboratore di MacRumors Steve Moser:

Beats Studio Buds ‘charged’ pic.twitter.com/xTqj1vo8Mq — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Questa settimana, i Beats Studio Buds sono apparsi con questo nome nei documenti della FCC, e questo è un chiaro segno che il prodotto è stato autorizzato per la vendita negli Stati Uniti.

Le foto pubblicate da MySmartPrice questa settimana mostrano delle cuffie che hanno un design molto simile a quello pubblicato dalle immagini della FCC. Sebbene il giornale afferma di “non poter verificare in modo indipendente l'autenticità di queste immagini“, il design sembra corrispondere a quanto riportato da altri rumor emersi nelle settimane precedenti.

Ora, ieri sera, potremmo aver dato la nostra prima occhiata agli auricolari in arrivo di Beats nelle orecchie di LeBron James, che ha pubblicato nuove foto su Instagram dove apparentemente indossa i boccioli. A prima vista, è difficile dire esattamente quali cuffie indossa, ma se guardate con attenzione, potete vedere una cresta squadrata all'esterno dell'auricolare che assomiglia moltissimo alle cuffie mostrate nell'animazione condivisa da Moser.

LeBron sa sicuramente cosa sta facendo. A questo punto, sembra che i Beats Studio Buds siano nell'ordine delle cose; attenzione, perché potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

