Stando a quanto si evince in queste ore, sembra che le nuove Beats Studio Buds by Apple potrebbe essere presto lanciate sul mercato; di fatto, sono appena apparse all'interno del database della FCC.

Beats Studio Buds: cosa sappiamo?

Apple potrebbe prepararsi per rilasciare un altro paio dei suoi auricolari di grande successo, etichettati però sotto il suo sub brand Beats. Due dispositivi con numeri di modello A2512 e A2513 sono stati individuati in archivi nel database della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti con il nome Beats Studio Buds.

Il portale della FCC non rivela molto al di fuori di ciò che già è noto sui nuovi auricolari in arrivo. Tuttavia, l'elenco potrebbe indicare che il rilascio del wearable potrebbe essere imminente.

La scorsa settimana, alcune informazioni relative alle specifiche e alle caratteristiche delle cuffie Beats Studio sono state rivelate, forse inavvertitamente, da Apple. Le immagini del dispositivo provenivano dalle note di rilascio per le versioni beta di iOS 14.6 e tvOS 14.6 di Apple.

Le foto hanno evidenziato che il dispositivo potrebbe essere molto diverso dai precedenti prodotti Apple a causa di alcuni miglioramenti innovativi. Il dispositivo arriverà senza gli steli che abbiamo imparato a conoscere sui gadget della mela. Sarà inoltre dotato della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) per una migliore qualità delle chiamate. I Beats Studio Buds saranno anche auricolari veramente wireless (TWS).

Apple continua a ritagliarsi una nicchia nel segmento del mercato degli accessori e dei prodotti per l'audio. Ha mostrato innovazione e implementazione tecnologica all'avanguardia nell'evoluzione dei suoi auricolari, dagli Apple AirPods ai Beats Studio Buds. Ci aspettiamo che maggiori dettagli siano presto disponibili man mano che procediamo all'imminente lancio da parte di Apple. Fino ad allora, non possiamo dire nulla sulle prestazioni della batteria, sui prezzi e su altri dettagli chiave sul dispositivo.

Apple

Wearable