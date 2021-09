Le vendite di smartphone pieghevoli aumenteranno nei prossimi trimestri; questo è quanto rivelato da un recente report emerso in rete. Il Galaxy Z Flip3 e il Galaxy Z Fold3 lanciati di recente sono i migliori foldable mai commercializzati fino ad oggi.

Tutti pazzi per i foldable, davvero!

Ci si aspetta che questi terminali possano rendere mainstream la categoria dei pieghevoli… e ciò è evidente dai primi numeri di vendita. Secondo un rapporto di DSCC, questa categoria esploderà nei prossimi trimestri.

Di fatto, pare che nel secondo trimestre del 2021 sia stato venduto un numero record di ben 819.000 foldable. I numeri sono aumentati del 147% su base trimestrale e dello 0,8% su base annua. La società di ricerca prevede una crescita massiccia nei restanti due trimestri di quest'anno.

Il rapporto appena pubblicato afferma anche che le vendite di foldable aumenteranno del 215% QoQ e del 480% YoY a 2,6 milioni di unità.

Le stime provengono dal lancio dei due Galaxy Z Flip/Fold di Samsung, i quali godono di caratteristiche premium come la resistenza all'acqua, il supporto dello stilo, l'UDC e altro ancora. Secondo quanto riferito, l'OEM coreano ha speso ben 2 miliardi di dollari per il marketing e le promozioni di questi telefoni per creare consapevolezza sui pieghevoli tra i consumatori.

Le nuove cifre stimate tengono conto anche dei futuri foldable/flip-phone di OEM come Google, Honor, Huawei, OPPO, Vivo e Xiaomi nel quarto trimestre dell'anno corrente e nel primo trimestre del 2022. Non di meno, i dati tengono anche conto della riduzione dei costi nella produzione di pannelli pieghevoli e dell'UTG.

DSCC prevede ora che le spedizioni di smartphone pieghevoli aumenteranno del 232% nel 2021 a 7,5 milioni di unità. Nel 2022, questi numeri saranno del 112% e 15,9 milioni di unità, seguiti da 51 milioni di unità nelle spedizioni nel 2026.

L'azienda prevede che Samsung deterrà una quota incredibile dell'85% nella categoria dei foldable nel 2021, seguita da Huawei con una quota del 10%. Inoltre, il Galaxy Z Flip3 sarà lo smartphone pieghevole più venduto di tutto il 2021.

Infine, si prevede che la quota di mercato di Samsung Display aumenterà passando dall'83,5% nel 2020 all'83,9% nel 2021.

