Samsung Galaxy Z Flip3 è destinato a dominare il mercato degli smartphone pieghevoli nel 2021; questo è quanto emerge da una recente ricerca condotta online.

Samsung Galaxy Z Flip3 al vertice per tutto il 2021

Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha pubblicato un nuovo report trimestrale sulla spedizione e sulla tecnologia dei display pieghevoli/arrotolabili. Secondo DSCC (tramite Phonearena), nel secondo trimestre del 2021 sono stati venduti ben 819.000 smartphone pieghevoli, con un aumento del 147% su base sequenziale ma solo dello 0,3% anno su anno. Bene, questi numeri suggeriscono chiaramente come saranno le cifre del terzo trimestre. Dietro tutto questo c'è, ovviamente, Samsung che si trova comodamente seduto in cima a questa classifica.

Per il terzo trimestre, la crescita sequenziale dovrebbe raggiungere il 215% trimestrale e un 480% annuo fino a 2,6 milioni di unità. Per il quarto trimestre, come da previsione, la crescita sequenziale dovrebbe essere del 46% con un tasso di crescita del 450% su base annua.

Da quello che sembra, il mercato dei pieghevoli si espanderà ulteriormente con più attori che entreranno in scena a partire dal prossimo anno. Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi, Google e Honor sono i grandi nomi che hanno smartphone pieghevoli nei loro listini. Anche se c'è una scarsità di chip, questo sembra non avere alcun impatto sui piani di lancio di questi OEM.

Il CEO di DSCC Ross Young ritiene che il picco nel segmento pieghevole sia dovuto al marketing aggressivo di Samsung di un'innovazione carica di funzionalità etichettata a un prezzo inferiore. La compagnia ha piazzato Galaxy Z Flip3 a $ 999 e Galaxy Z Fold3 a $ 1,799: entrambi uno degli ottimi prodotti disponibili sul mercato con impermeabilità e una serie di altre entusiasmanti nuove aggiunte. Il Fold 3 è il primo foldable con supporto per la penna e fotocamera sotto il pannello UDC. Questi terminali allettanti sono stati in grado di attirare molta attenzione, grazie alla pubblicità e al marketing concentrati del marchio.

DSCC si aspetta un aumento del 232% nelle spedizioni di smartphone pieghevoli nel 2021, per un totale di 7,5 milioni di dispositivi pieghevoli, un aumento del 35% rispetto alla previsione precedente di DSCC al 112%. Entro il 2026, con l'aumento della domanda e la normalizzazione dei prezzi, DSCC prevede che 51 milioni di questi smartphone verranno spediti in tutto il mondo.

Young conclude affermando Samsung Galaxy Z Flip3 sarà il re indiscusso nel mercato pieghevole quest'anno con una quota di mercato dell'83,9%, seguito da Huawei con una piccola porzione del 10%.

