Le (terribili) condizioni di lavoro dei dipendenti di Foxconn

Apple inserisce Foxconn Chennai nella “Compliance Watch list” dopo non aver rispettato gli standard di lavoro etici minimi. Scopriamo cosa sta succedendo.

Cosa sta succedendo da Foxconn in India?

Foxconn Chennai (India) è stata inserita nella “Compliance Watch list” di Apple a seguito del recente fiasco di intossicazione alimentare che ha fatto il giro dei media internazionali. Per chi non lo sapesse, Foxconn è un produttore a contratto multinazionale di elettronica di Taiwan e il più grande assemblatore di iPhone per Apple.

Un recente rapporto di Reuters del 30 dicembre rivela che le 250 lavoratrici che hanno subito un'intossicazione alimentare vivevano in dormitori sovraffollati, senza servizi igienici con lo sciacquone e spesso gli insetti strisciavano nel cibo.

Questo, però, è stato un fenomeno che è durato diversi anni, come affermano sei lavoratrici intervistate recentemente. Le cose sono diventate serie quando ben 250 dipendenti hanno patito le conseguenze di queste condizioni di lavoro. C'è stata una protesta che ha portato alla chiusura della fabbrica per rettifica.

I lavoratori hanno anche rivelato di dormire al piano della camera, che può ospitare da 6 a 30 persone. La legge che regola l'alloggio delle donne nel Tamil Nadu, in India, richiede che ogni persona abbia almeno 11 metri quadrati di spazio vitale e che l'alloggio sia conforme agli standard igienico-sanitari e antincendio stabiliti dal governo locale.

Queste proteste arrivano in un momento in cui Apple sta cercando di espandere la sua produzione di iPhone 13 in India nel tentativo di ridurre la sua dipendenza dalla Cina a causa dell'aumento delle tensini tra le relazioni commerciali tra America e Cina. Gli azionisti hanno esortato l'azienda ad aumentare la trasparenza dei suoi fornitori.

Poiché la fabbrica è stata chiusa, il portavoce della mela ha affermato che “prima del riavvio della fabbrica, Apple si assicurerà che soddisfi standard rigorosi“. Ad ogni modo, il portavoce non ha rivelato informazioni sui miglioramenti da apportare o sugli standard da rispettare.

D'altra parte, Foxconn sta riorganizzando il team di gestione locale e sta adottando misure immediate per migliorare le strutture abitative dei suoi dipendenti. La società ha anche affermato che tutti i suoi dipendenti continueranno a ricevere il loro compenso mentre la fabbrica rimane chiusa e mentre la compagnia apporta i miglioramenti necessari volti ad una condizione lavorativa più “umana”. Speriamo bene.