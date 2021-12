Foxconn ha chiuso il suo stabilmento in India: perché?

Il fornitore Apple Foxconn estende la chiusura di una fabbrica in India, durante l'ispezione degli ostelli dei lavoratori. Ecco cosa sta succedendo.

Le condizioni di vita dei lavoratori di Foxconn in India

Sembra che i problemi per Foxconn, uno dei principali fornitori della mela, non si siano ancora placati poiché la società ha appena esteso la chiusura della sua fabbrica in India. La notizia arriva mentre il governo locale ha iniziato a ispezionare gli ostelli e gli alloggi degli operai della fabbrica.

In precedenza, avevamo riferito che l'azienda aveva chiuso il suo stabilimento in India per un caso di intossicazione alimentare che aveva colpito più di 250 donne che lavoravano nello stabilimento e vivevano in uno degli ostelli. Questo ha provocato lo scoppio di proteste nei pressi della fabbrica, che hanno portato alla sospensione delle attività nel sito. Ora, la chiusura della settimana precedente è stata ulteriormente estesa poiché è stata avviata un'indagine sugli ostelli dei lavoratori.

Secondo un rapporto di Gadgets360, il recente incidente ha rivelato le condizioni di vita di questi lavoratori, soprattutto donne, che alloggiavano in questi ostelli nel sud dell'India. Pertanto, il fornitore taiwanese di Apple e altre aziende tecnologiche, inclusi alcuni appaltatori che fornivano cibo e strutture abitative, sono stati convocati per un incontro dalle autorità locali. L'ultimo aggiornamento arriva da un funzionario vicino alla vicenda che ha comunicato che il governo statale ha chiesto a Foxconn di rivedere i servizi forniti ai lavoratori.

Ciò include necessità come il backup di energia negli ostelli, cibo e acqua. La direzione della sicurezza e della salute industriale ha anche raccomandato di fornire strutture ricreative come TV, una biblioteca e anche giochi al coperto. Un'altra fonte ha rivelato che l'azienda ha detto ai funzionari del governo di aver “aumentato la produzione troppo rapidamente” ma che ora migliorerà gli standard di vita dei lavoratori prima di spingere nuovamente per la piena capacità della sua fabbrica.