Le Nothing Ear (1) hanno ricevuto offerte all'asta che raggiungono oltre 10 volte il prezzo al dettaglio. Ricordiamo che la startup dell'ex fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha sicuramente generato un enorme clamore attorno ad essa, ma ciò risulta essere ancora più evidente considerando che le aste per le sue edizioni limitate relative alle Nothing Ear (1) hanno raggiunto prezzi che vanno oltre dieci volte il loro valore originale.

Tutti pazzi per le Nothing Ear (1)

Secondo la quotazione all'asta su StockX, il primo prodotto della startup, i veri auricolari wireless, ha registrato l'offerta più alta mai vista: 1.029 dollari. Questo è il prezzo più grande di 10 volte rispetto al costo al dettaglio originale, che è fissato a 99 dollari USA.

Mentre le cuffie saranno praticamente le stesse che saranno in vendita dal 27 luglio, riportiamo che queste presenti sul sito di StockX sono edizioni limitate e serializzate. Ci sono solo 100 esemplari e sembra che siano già andati a ruba. In altre parole, è probabile che il gadget in questione sia molto ricercato dagli appassionati che non possono aspettare di mettere le mani sui nuovi auricolari dell'ex co-founder di OnePlus

L'asta si concluderà domani, quindi per chi fosse interessato, sappiate che c'è ancora la possibilità di appaccarsi un paio di auricolari in anticipo e in edizione limitata. Carl Pei è stato piuttosto riservato con il primo prodotto di Nothing, ma il funzionario ha rivelato le specifiche chiave degli auricolari in una recente intervista. Le Ear (1) arriveranno con il supporto per la cancellazione attiva del rumore e offriranno fino a 36 ore di durata della batteria a seconda dell'uso che se ne farà.

