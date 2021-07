Ora possiamo dare uno sguardo più approfondito a quella che sarà la custodia degli auricolari Nothing Ear (1). Le cuffie della compagnia di Carl Pei verranno presentate alla fine di questo mese. Stiamo parlando del primo prodotto realizzato dalla startup dell'ex founder di OnePlus.

Nothing Ear (1): un design unico

La coppia di auricolari wireless avrà un design trasparente con un'estetica che non abbiamo mai visto per questa tipologia di prodotti. Prima dell'uscita sul mercato, è emerso online un nuovo rendering che mostra la cover di ricarica.

L'immagine proviene da StockX, un mercato online che ha iniziato con la vendita di scarpe da ginnastica. Nothing ha stretto una partnership con lo store al fine di vendere 100 unità tramite l'asta presente sulla piattaforma. Al momento in cui scriviamo, l'offerta più alta è di € 437, un valore quattro volte maggiore rispetto alla cifra iniziale a cui verranno vendute le cuffie.

La custodia degli auricolari Nothing Ear (1) ha la forma di un quadrato con angoli arrotondati. La parte superiore sembra essere completamente trasparente mentre la parte inferiore ha un po' di plastica bianca che copre gli interni, inclusa la batteria. La cover ha un pulsante rotondo che è probabile che serva per l'accoppiamento. Proprio accanto c'è una porta USB-C. Sono visibili anche i magneti integrati nella custodia. Non possiamo dire se la custodia supporterà la ricarica wireless poiché la bobina potrebbe essere nascosta sotto la plastica bianca opaca.

È stato confermato che gli auricolari avranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) e ogni gemma avrà tre microfoni ad alta definizione. Non vediamo l'ora di saperne di più. Restate connessi con noi, la presentazione è alle porte. Questo gadget sarà in grado di rivoluzionare il mercato? Staremo a vedere.

Wearable