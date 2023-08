Le migliori app per monitorare i consumi idrici

L’acqua è preziosa e il suo consumo va ridotto e controllato con i mezzi che la tecnologia mette a disposizione. La scelta migliore è infatti quella di monitorare i consumi idrici per evitare sprechi, risparmiare denaro e tutelare l’ambiente. Ma come monitorare i consumi idrici in casa? Utilizzando le migliori applicazioni specifiche per il controllo dei consumi idrici.

Applicazioni per monitorare i consumi idrici

Una buona abitudine è sicuramente quella di controllare il contatore dell’acqua, che registra la quantità di acqua erogata dall’ente gestore. Tuttavia, il contatore dell’acqua non fornisce informazioni dettagliate sui consumi idrici, come ad esempio la suddivisione per tipologia di uso come, ad esempio, per la doccia o per gli elettrodomestici, la presenza di eventuali perdite o anomalie. Per avere una visione più precisa e approfondita dei propri consumi idrici è importante utilizzare le app giuste.

Le applicazioni forniscono delle statistiche, dei grafici e dei consigli per ottimizzare i consumi e risparmiare sulle bollette. Monitorare i consumi idrici è un gesto semplice ma importante per tutelare il portafoglio e l’ambiente. Grazie alle app è possibile avere una visione più precisa e approfondita dei consumi idrici e intervenire in caso di anomalie o perdite, per contribuire a preservare la risorsa acqua, che è essenziale per la vita.

Dablive! Autolettura semplice

Dablive! è un’applicazione facile da usare, gratuita e utile per gestire al meglio il consumo di acqua, monitorare i consumi idrici dell’impianto domestico e di comunicare anche con il gestore del servizio idrico. Con Dablive! è possibile eseguire l’autolettura del contatore dell’acqua, per poi comunicarla al gestore con un solo click, pagando così solo il consumo effettivo e non quello presunto. Le sue funzionalità sono diverse è possibile consultare i dati sulla qualità dell’acqua erogata, individuare le fontane pubbliche più vicine, valutare il risparmio che comporta il consumo di acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia e contattare gli esperti per domande e richieste sul servizio idrico. Infine è possibile richiedere un sostegno in caso di perdite o visionare avvisi in caso di interruzione del servizio idrico.

Energy Tracker: mai più sprechi

Energy Tracker è l’applicazione completa per iPhone facile da usare e utile per gestire al meglio tutti i consumi delle utenze. Energy Tracker è un’app gratuita disponibile per iPhone su Apple store, permette di monitorare i consumi di elettricità, acqua, gas e riscaldamento. Nell’applicazione è possibile inserire manualmente i dati dei contatori o importarli da un file CSV. Energy Tracker è un’applicazione completa che fornisce delle statistiche, dei grafici e dei consigli per ottimizzare i consumi e risparmiare sulle bollette. Infine, è possibile creare dei dispositivi di misurazione virtuali per convertire le unità di misura o combinare più contatori.

MyAcea Acqua: App ufficiale Acea

MyAcea Acqua è l’applicazione ufficiale di ACEA gratuita e sicuro, offre una maggiore comodità e trasparenza nella gestione dell’utenza idrica. L’applicazione ufficiale permette di avere in un’unica schermata tutti gli elementi principali:

Dati dell’utenza idrica;

Periodo di fatturazione;

Consumi reali fatturati;

Importo da pagare;

stato dei pagamenti.

Ma soprattutto avere sempre a portata di mano la bolletta digitale per controllare consumi e costi. Dall’applicazione è possibile inserire comodamente l’autolettura del contatore dell’acqua e inviarla ad Acea con un solo click, pagando così solo il consumo effettivo e non quello presunto.

Acquologo monitorare i consumi idrici

Acquologo è pensata principalmente per i clienti del Gruppo Hera, che opera in diverse regioni italiane, ma può essere usata anche da altri utenti che vogliono avere maggiori informazioni sull’acqua che usano. Con Acquologo, è possibile eseguire l’autolettura del contatore dell’acqua e inviarla a Hera, per un pagamento in bolletta veritiero con il calcolo del solo consumo effettivo. Inoltre, è possibile segnalare perdite o rotture delle tubazioni, essere avvisati delle interruzioni del servizio idrico per lavori programmati, consultare i dati sulla qualità dell’acqua erogata. È poi possibile generare una valutazione per capire il risparmio nell’utilizzare l’acqua del rubinetto invece dell’acqua in bottiglia. Per scaricare l’applicazione accedere allo store di riferimento del proprio smartphone come il Play Store o l’App Store.

Consumo acqua: consigli pratici

Le applicazioni sono un aiuto notevole per abbattere il consumo dell’acqua, o perlomeno per tenerlo sottocchio. Tuttavia, è importante capire che l’acqua è un bene prezioso ed è necessario porre una particolare attenzione alle abitudini giornaliere. Per garantire la disponibilità di questa risorsa per il futuro, ci sono piccoli accorgimenti che fanno la differenza dentro e fuori casa. Nello specifico, ecco qualche consiglio pratico per tenere sotto controllo il consumo idrico: