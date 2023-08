Le migliori app per migliorare il benessere fisico

Il benessere fisico e mentale è una condizione di equilibrio e armonia tra il corpo e la mente, fondamentale per la qualità della vita. Per raggiungere o provare a mantenere questo equilibro, è importante adottare uno stile di vita sano, che comprenda una buona alimentazione, una regolare attività fisica, un adeguato riposo e una gestione dello stress. Tuttavia, nella vita frenetica di oggi, non sempre è facile trovare il tempo e il modo di prendersi cura di sé, in qualche modo la tecnologia può essere un aiuto. Infatti, esistono delle app interessanti dedicate al benessere, che aiutano a monitorare e migliorare la salute fisica e mentale. Ecco quali sono le migliori app per il benessere, disponibili per Android e iOS.

CogniFit l’allenamento del cervello

CogniFit è un’app che aiuta a stimolare e allenare il cervello, migliorando le capacità cognitive come la memoria, l’attenzione, la logica e il linguaggio. CogniFit è l’applicazione divertente ed educativa, che permette di mantenere il cervello in forma anche grazie ai report dettagliati sulle prestazioni e sul progresso nel tempo. L’app propone una serie di giochi ed esercizi scientificamente validati, che si adattano al livello e ai bisogni di ogni utente. Utilizzando l’applicazione si stimola e si allena il cervello, migliorando le capacità cognitive come la memoria, l’attenzione, la logica e il linguaggio. Infatti, tra i benefici scientificamente provati dell’allenamento cerebrale è possibile menzionare:

Miglioramento della memoria;

Migliori funzioni esecutive;

Aumento della funzione cognitiva e della velocità di elaborazione;

Aumento del pensiero critico;

Migliore concentrazione;

Riduzione del rischio di declino cognitivo correlato all’età.

Inoltre, CogniFit offre una serie di giochi ed esercizi personalizzati, che si adattano al livello e ai bisogni di ogni utente.

Insight Timer: meditazione e benessere

Insight Timer è un’applicazione molto semplice da usare ma che aiuta a calmare la mente, a migliorare la salute fisica e mentale e a creare una routine di benessere che funzioni. Nello specifico, Insight Timer è un’app gratuita dedicata alla meditazione e al benessere, che offre la più grande libreria al mondo di meditazioni guidate, con tracce di psicologi, leader spirituali e insegnanti di mindfulness. L’app consente di scegliere tra diverse categorie e temi, come il sonno, l’ansia, lo stress, la gratitudine, l’amore e molti altri. Inoltre, l’app offre la possibilità di partecipare a eventi in diretta, di ascoltare musica rilassante, di seguire corsi e podcast, e di usare un timer personalizzabile per meditare in silenzio o con suoni.

WaterMinder: l’importanza dell’acqua

Un’altra fonte essenziale per la propria salute è l’idratazione, ma spesso si trascura di bere la quantità di acqua adeguata, per mancanza di tempo o di abitudine. Per questo motivo, non può mancare nel proprio smartphone l’applicazione WaterMinder, che aiuta a monitorare e migliorare il livello di idratazione. L’applicazione è ideale per bere di più essendo un vero e proprio promemoria, inserendo le informazioni necessarie e gli obiettivi personali, l’applicazione invia una notifica ogni volta che è necessario bere. Ma non solo, con WaterMinder è possibile monitorare il consumo di acqua in tempo reale, con una visualizzazione grafica e in percentuale. Ma anche scegliere tra diversi tipi di bevande, oltre all’acqua, per registrare l’apporto di liquidi. Infine, è possibile anche ottenere dei risultati e delle ricompense, così da essere motivati a raggiungere gli obiettivi.

Nike Training Club per rimanere in forma

Per la saluta e il benessere non può di certo essere da meno l’attività fisica, per questo Nike Training Club: Workout è un’applicazione ideale per allenarsi da casa, in palestra o all’aperto, con moltissimi programmi di fitness gratuiti e personalizzati. L’applicazione guida passo dopo passo con istruzioni vocali, immagini e timer, e ti permette di scegliere tra diverse modalità di allenamento, come yoga, cardio, forza, HIIT e molto altro. L’applicazione giusta semplice da usare per raggiungere i propri obiettivi di fitness e salute con l’aiuto di esperti, istruttori, coach e trainer fidati. Per capire e monitorare i propri progressi l’applicazione permette di segnare e visualizzare il proprio percorso nel tempo con una cronologia e dei grafici.

Applicazioni per un sonno migliore

Infine, ma non per importanza, incide sullo stato di salute e di benessere anche la qualità del sonno, a questo scopo troviamo due applicazioni Sonno Monitoraggio – Sveglia e Sleepzy: Analisi del sonno. Nel primo caso, Sonno Monitoraggio – Sveglia è un’applicazione gratuita per Android che consente di monitorare i propri cicli del sonno, registrare il proprio russare e fornire dei suoni per favorire il riposo. L’applicazione aiuta a scoprire la qualità del sonno, monitorare quando si russa o si parla nel sonno mostrando poi gli schemi e i segreti per dormire meglio. Inoltre, un’altra interessante funzione che offre l’applicazione è la possibilità di impostare una sveglia intelligente, che sveglia nel momento più opportuno in base alla propria fase del sonno, per poi monitorare i propri progressi e le proprie prestazioni, con una cronologia e dei grafici dettagliati.



Sleepzy la sveglia intelligente

Sleepzy: Analisi del sonno è invece un’applicazione presente sia su Apple store che su Google play, anche in questo caso permette di analizzare il sonno, monitorando i movimenti e i rumori durante la notte, monitorando così la qualità e la durata del sonno con dei grafici e delle statistiche dettagliate. Anche questa applicazione permette di gestire la sveglia e scegliere l’opzione sveglia intelligente che suona nella fase più adatta del sonno, per un risveglio perfetto. Infine, è possibile registrare i sogni, annotare l’umore e tutti i fattori che influenzano il sonno, per avere così una visione completa del sonno così da migliorarlo e in caso modificare determinare abitudini nel tempo.