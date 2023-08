Smartwatch con 112 sport, chiamate dal polso e salute: a 19€ è un REGALO

A questo prezzo, questo smartwatch è un affare. Sono anche certa che resterà disponibile per pochissimo tempo e poi costerà di più. Del resto, con un investimento ridicolo puoi mettere al polso un ampio display da 1,85″ dal quale gestire ben 112 modalità sportive differenti, tutte le notifiche in arrivo su smartphone, telefonate dal polso (in arrivo e in invio) e ovviamente i più importanti parametri dedicati alla salute.

Approfitta della possibilità di portare a casa questo eccezionale wearable a 19,99€ appena da Amazon: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità residua è limitata.

Un prodotto spettacolare, la perfetta appendice del tuo smartwatch, direttamente al polso. Un wearable che ti permetterà di tenere sotto controllo la salute. A disposizione, il monitoraggio del battito cardiaco, della qualità del riposo notturno e anche della quantità di ossigeno nel sangue. Ancora, usalo mentre ti alleni per tenere traccia dei tuoi risultati: ci sono ben 112 modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita.

Un wearable perfetto da usare come assistente digitale: gestisci rapidamente tutte le notifiche e rispondi anche al telefono. Tutto dal dispositivo, grazie al suo ampio display da 1,85″. Bellissimo ed elegante nel design, in confezione ricevi 2 cinturini: potrai sempre abbinarlo al tuo look del giorno. Infatti, a disposizione hai anche una marea di quadranti per personalizzare lo schermo.

