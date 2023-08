Le migliori app per migliorare i tuoi selfie

I selfie sono una vera e propria forma di espressione oltre che un modo per farsi conoscere e apprezzare sul web. Scattare un selfie serve per immortalare un momento, così da tenere sempre con sé un ricordo nel rullino fotografico. I selfie però non vengono sempre bene, potrebbe per questo nascere la voglia di renderli perfetti o almeno migliorarli con qualche ritocco ed effetto speciale. Per fortuna, esistono delle app per smartphone che permettono di migliorare i selfie con strumenti di editing, filtri, luminosità, nitidezza ma anche adesivi e altre funzionalità creative. Ecco quali sono le app migliori per modificare i selfie per tutti gli smartphone.

YouCam Perfect per il selfie perfetto

Dopo uno scatto l’obiettivo è quello di ottenere dei selfie perfetti, tra le prime app è presente YouCam Perfect. Un’ app per l’editor di foto che consente di applicare tantissimi effetti ai selfie preferiti, da piccoli ritocchi a maggiori modifiche. La caratteristica principale di YouCam Perfect è il miglioramento automatico, che ritocca la foto in pochi secondi per renderla migliore, senza dover far nulla. Tra le funzioni più interessanti è possibile sbiancare i denti, levigare la pelle, rimodellare il viso, rimuovere le imperfezioni, aggiungere adesivi, cornici, testo e molto altro. YouCam Perfect è un’app gratuita disponibile sullo store di riferimento del proprio smartphone.

Cymera la fotocamera editor

Cymera è un’applicazione comoda e completa, perché combina una fotocamera con un editor di foto. Nell’applicazione è possibile scegliere tra diversi filtri e modalità di scatto, come la modalità bellezza, la modalità collage o la modalità silenziosa. Inoltre, è possibile anche ritoccare i selfie con strumenti per la pelle, gli occhi, il viso, il corpo e il trucco. L’app di base è gratuita, ma per completare le funzioni è presente anche la possibilità di fare acquisti in app.

Snapseed editing di Google

Snapseed è un’altra app per l’editor di foto sviluppata da Google che offre una soluzione completa e professionale per modificare le foto. L’applicazione ha moltissimi strumenti e filtri per ogni esigenza, tra cui la possibilità di regolare l’esposizione, colore, dettagli, raccolto, ruotare, prospettiva, bilanciamento del bianco, vignetta, testo, curve, e altro ancora. Tra le caratteristiche di Snapseed troviamo:

Regolare manualmente la luminosità, il contrasto, la saturazione, la temperatura e altri parametri delle foto;

Applicare effetti artistici, vintage, retrò, HDR e altri filtri per cambiare lo stile del selfie;

Ritoccare i ritratti, levigando la pelle, enfatizzando gli occhi, modificando il sorriso e altro;

Aggiungere testo, cornici, sfocature e altri elementi al selfie;

Correggere la prospettiva;

Lavorare su file JPG e RAW, mantenendo la qualità originale del selfie.

PhotoDirector il fotoritocco completo

PhotoDirector è un software di fotoritocco che offre una soluzione facile, creativa, completa e professionale per acquisire, modificare e condividere le foto. PhotoDirector è l’applicazione che permette di accedere a diverse funzionalità di modifica come strumenti AI, filtri, effetti, livelli, curve, sfondi e altro ancora. Inoltre, è presente una sezione per creare adesivi e animazioni. L’applicazione base è gratuita ma è possibile sottoscrivere un abbonamento per accedere a funzionalità premium che offrono un servizio più completo e preciso.

VSCO effetti, filtri ed editing

VSCO è un’app per l’editing di foto e anche una piattaforma di condivisione che combina filtri e strumenti di alta qualità con una community per professionisti. VSCO consente di apportare regolazioni di base a luminosità, contrasto e altro, nonché di aggiungere preimpostazioni con un tocco che fanno risaltare le tue immagini. VSCO offre anche strumenti di modifica avanzati come HSL, bordi, grana, tono diviso e altro. Per accedere a una sezione speciale è presente VSCO Membership per accedere a set esclusivi, strumenti di editing video, sfide, suggerimenti e contenuti educativi. L’applicazione VSCO è gratuita ed è presente sia su Google store che su Apple store.

Picart per i creator

Picsart è un’app di editing di foto e video che consente di liberare la creatività con una suite completa di potenti strumenti. Inoltre, su Picsart è presente una community di milioni di creator che condividono il proprio lavoro e si ispirano a vicenda. Nel dettaglio Picsart consente di modificare foto e video con filtri, effetti, collage, adesivi, testo, disegni, e altro ancora. Sono presenti anche degli strumenti per creare fantastiche animazioni.

Filtri ed effetti suoi social

Oltre alle applicazioni di editing è possibile modificare le foto in modo semplice e veloce anche sui social. Ogni social mette a disposizione numerosi strumenti, filtri ed effetti da applicare al proprio selfie. Non è un caso che sono molto popolari tra gli utenti dei social network, utili per rendere ogni selfie più bello, divertente o originali. I filtri sui social sono moltissimi e permettono di modificare l’aspetto delle foto scattate con lo smartphone, aggiungendo effetti, ritocchi, adesivi e altri elementi grafici.

Modificare una foto su Instagram

Instagram permette di condividere e modificare i selfie usando gli strumenti integrati nell’app. Nella pratica, per modificare una foto su Instagram, è necessario seguire questi passaggi: