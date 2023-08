Le migliori app per le spese condivise

Gestire le spese condivise è una sfida che si presenta spesso nella vita di chi viaggia, esce o vive con altre persone. In coppia, in famiglia o in gruppo, infatti, si possono verificare delle situazioni in cui può capitare di dover condividere delle spese dove è necessario ricordare chi ha pagato e come suddividere le spese in modo equo e trasparente. Per risparmiare tempo e malintesi, esistono delle app apposite che facilitano la gestione delle spese comuni. Ecco quali sono le applicazioni migliori per le spese condivise da installare sullo smartphone e utilizzare per monitorare, dividere e saldare le spese che sia con il partner, gli amici, i familiari o i colleghi.

Tricount conti divisi e trasparenti

Tricount è un’applicazione molto comoda per gestire al meglio una delle questioni più delicate, nonché la gestione delle spese condivise. Tricount è l’applicazione ideale per segnare le spese, dividerle e avere un promemoria di chi ha pagato cosa, così da tenere traccia, dividere e saldare le spese comuni. Infatti, basta creare un “tricount”, ovvero un conto condiviso, e invitare i partecipanti a inserire le spese che hanno sostenuto. Prima di capire come gestire le finanze in gruppo, in modo facile e veloce, è importante specificare che l’applicazione Tricount è disponibile gratuitamente negli store di riferimento del proprio smartphone, come Google play o Apple store. Scaricare l’app è facilissimo, basterà cercare Tricount nello store e procedere selezionando “aggiungi” o “ottieni”, invece, per utilizzare l’app è necessario accettare i termini e le condizioni.

Per aggiungere un “tricount” è necessario premere il “+” in basso a destra e selezionare “Nuovo tricount” e compilare tutti i dati richiesti, come il titolo, la descrizione, la valuta, la categoria, le informazioni e i partecipanti. Dopodiché è necessario invitare i partecipanti inseriti, così che tutti i componenti aggiunti potranno inserire le spese, le transazioni e visualizzare eventuali rimborsi. L’applicazione base è gratuita ma è possibile sottoscrivere un abbonamento premium che permette di avere funzioni extra come le statistiche per comprendere meglio le spese o nessun annuncio pubblicitario nell’app.

Splid per dividere la spesa

Splid è un’applicazione per la gestione e la divisione delle spese condivise, disponibile per dispositivi Android e iOS. Con Splid, è possibile creare dei gruppi di spesa, ad esempio per una vacanza, un evento o una casa condivisa, e inserire le spese sostenute da ogni partecipante. L’applicazione calcola automaticamente il saldo di ogni persona e mostra chi deve cosa a chi, con la possibilità di saldare i debiti tramite PayPal o altri servizi integrati. Splid funziona anche in modalità offline, senza bisogno di connessione internet, e permette di gestire anche le spese più complicate, come quelle con quote diverse, valute diverse o beneficiari multipli.

Per utilizzare l’applicazione è necessario scaricarla dallo store di riferimento, al primo accesso bisognerà procedere o su “nuovo gruppo o entra in gruppo” a secondo dell’esigenza. Nel primo caso “Nuovo gruppo” è necessario partire dall’inizio e creare un gruppo, per farlo è necessario inserire il nome e i nomi di tutti i partecipanti e procedere su crea. Per condividere il contenuto con gli altri partecipanti procedere su “Invita” tramite messaggio, WhatsApp, email o con copia l’invito. Nel secondo caso “Entra in gruppo” si accede a un gruppo già esistente, per questo motivo è necessario possedere e inserire il codice del gruppo per partecipare. L’applicazione base è gratuita ma è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento che permette di ottenere delle funzioni extra come i gruppi illimitati, esportazione in Excel e le spese per categoria.

Splitwise per la gestione delle spese condivise

Splitwise è una delle app più popolari e complete per la gestione delle spese condivise, permette di creare un gruppo di condivisione e di aggiungere le spese effettuate da tutti i membri e indica chi ha pagato e chi deve pagare. L’app calcola automaticamente il saldo di ogni persona e mostra chi deve dei soldi e a chi. Per facilitare l’utilizzo è poi possibile impostare dei promemoria per i pagamenti in scadenza e saldare i debiti tramite PayPal o altri servizi di pagamento integrati. Per utilizzare l’applicazione è necessario iscriversi o accedere con i propri dati. Per iscriversi inizialmente sarà sufficiente inserire un indirizzo email e la password. Dopodiché è necessario procedere con il nome completo e un numero di telefono, quest’ultimo facoltativo. L’applicazione è molto intuitiva, per creare un gruppo premere il “+” al centro, invece, per aggiungere degli amici basterà selezionare “Aggiungi amici” in alto a destra. Splitwise oltre ad essere disponibile per Android e iOS e accessibile anche tramite browser.

Settle Up risolve i problemi di gestione delle spese

Settle Up è un’app pensata per i gruppi di persone che devono gestire spese ricorrenti, come i coinquilini o i colleghi. L’applicazione permette di creare un gruppo e di registrare le spese fatte da ogni membro, specificando la categoria, la data, la descrizione e la foto della ricevuta. Inoltre, mostra il bilancio del gruppo e suggerisce come saldare i debiti in modo ottimale, tenendo conto delle preferenze di pagamento di ogni persona. Ma non solo, è anche possibile sincronizzare i dati tra più dispositivi, esportare le spese in formato CSV o PDF e impostare una password per proteggere il gruppo. Con l’applicazione Settle Up è possibile usufruire di diverse funzioni, tra queste:

Creare un gruppo di spesa e aggiungere le spese sostenute da ogni partecipante;

Specificare la categoria, la data, la descrizione e la foto della ricevuta;

Vedere il bilancio del gruppo;

Possibilità si saldare i debiti tramite PayPal o altri servizi integrati;

Sincronizzare i dati tra più dispositivi e accedere al gruppo di spesa anche tramite browser web;

Utilizzo anche in modalità offline;

Gestire le spese con quote diverse, valute diverse o beneficiari multipli;

Ricevere notifiche quando gli altri membri del gruppo aggiungono o modificano delle spese;

Condividere il gruppo di spesa tramite email, WhatsApp o altri canali;

Proteggere il gruppo di spesa con una password e impostare una data di scadenza.

Settle Up è l’applicazione ideale che permette di gestire al meglio le spese condivise che sia tra amici, familiari o colleghi in modo semplice e veloce. L’applicazione è gratuita e disponibile su Apple store e Google play.