Fare la spesa è un’attività necessaria per mangiare, ma anche per organizzare i propri acquisti, risparmiare tempo e denaro e ridurre gli sprechi alimentari. Per fare tutto questo, serve una lista della spesa ben fatta e sempre a portata di mano. Ma quante volte capita di dimenticare la lista a casa, magari scritta in fretta su un foglietto di carta? Per fortuna, c’è un rimedio semplice e comodo: usare lo smartphone! Lo smartphone può diventare l’alleato per fare la spesa e una lista perfetta, basta scaricare l’App giusta. Esistono diverse app per creare e condividere liste della spesa complete, utili e organizzate. Vediamo quali sono le migliori app per fare e condividere la lista della spesa.

Out of Milk per una lista della spesa organizzata

Out of Milk è un’app completa che aiuta a gestire la lista della spesa. Ma non solo, aiuta anche a gestire e tener d’occhio i prodotti presenti in dispensa, in questo modo si tiene traccia dei prodotti presenti in casa e della loro scadenza. Anche se la funzione più comoda e interessante è sicuramente quella di creare liste della spesa con codici a barre del prodotto. Inoltre, è possibile selezionare delle categorie e aggiungere delle note e impostare dei promemoria per non dimenticare nulla, e tenere sotto controllo anche il budget. Inoltre, la lista della spesa è condivisibile con chiunque.

L’applicazione con le sue funzioni permette di rendere le liste organizzate e avere così tutto sotto controllo, nello specifico:

Creare e modificare liste della spesa con facilità;

Aggiungere prodotti con il lettore di codici a barre o la ricerca vocale;

Condividere le liste con altre persone e sincronizzare le modifiche;

Ricevere notifiche quando una lista viene aggiornata;

Aggiungere note, quantità e prezzi ai prodotti;

Organizzare i prodotti per categoria o negozio;

Creare liste delle cose da fare per organizzare le tue attività;

Tenere traccia dei prodotti presenti in casa con l’inventario;

Scansionare le ricevute per aggiungere i prodotti all’inventario;

Visualizzare le statistiche e i grafici sulle spese.

Out of Milk è disponibile per Android e iOS, l’app è gratuita.

Listonic per non dimenticare mai che cosa acquistare

Listonic è un’app gratuita scaricabile su Android e iOS che aiuta a fare la spesa in modo facile e veloce. Con Listonic è possibile creare liste della spesa intelligenti che si adattano alle abitudini e alle preferenze, grazie ai suggerimenti automatici che propongono i prodotti più adatti a ogni utente. Nella lista si possono ordinare i prodotti per categorie, come frutta, verdura, carne, latticini, etc., per facilitare la ricerca e l’acquisto nei negozi.

Inoltre, è semplicissimo calcolare il totale della spesa in base ai prezzi dei prodotti inseriti, per avere sempre sotto controllo il budget. Listonic permette anche di condividere le liste della spesa con chi si desidera, come familiari o amici, e di modificare le quantità dei prodotti in tempo reale, così da evitare dimenticanze o acquisti doppi. Infine, Listonic offre una categoria dove consultare le offerte dei supermercati vicini, per aiutare a risparmiare tempo e denaro.

Buy Me a Pie la lista della spesa colorata

Buy Me a Pie è l’app gratuita e colorata che rende più facile e divertente fare la spesa. Con Buy Me a Pie si creano liste della spesa in pochi secondi, grazie a un’interfaccia semplice e a una lista integrata di prodotti per suggerire i prodotti più comuni e frequenti. La parte più divertente è la possibilità di personalizzare le liste della spesa con colori, icone e gruppi di prodotti, per rendere le liste più vivaci e intuitive e per facilitare l’acquisto nei negozi. Inoltre, le liste si possono condividere con tutti e le modifiche sono sincronizzate in tempo reale, così da essere sempre aggiornati sullo stato della spesa. Buy Me a Pie è disponibile per Android e iOS offrendo una soluzione pratica e simpatica per organizzare la spesa.

Bring! per una lista della spesa personalizzata

Bring! è un’applicazione gratuita e intuitiva che permette di creare liste della spesa personalizzate con foto, nomi e quantità dei prodotti. È possibile condividere le liste con i familiari o amici e sincronizzarle tra i vari dispositivi. Inoltre, è possibile ricevere suggerimenti e offerte sui prodotti in base alle posizioni e alle preferenze. Per creare liste personalizzate per ogni occasione basterà aggiungere prodotti, foto e promemoria. Inoltre, condividendo la lista, le modifiche vengono aggiornate in tempo reale, questo fa sì di evitare gli acquisti doppi di uno stesso prodotto. Bring! permette anche di scoprire ricette, offerte e suggerimenti per risparmiare tempo e denaro, per una spesa sicuramente più facile e divertente. Bring! è disponibile per Android e iOS.

AnyList la lista della spesa interattiva

AnyList è un’app gratuita disponibile per Android e iOS è facile da usare e consente di creare liste della spesa con dettagli come il prezzo, il negozio e la marca dei prodotti. È possibile condividere le liste con i propri contatti e aggiungere i prodotti tramite la voce o il testo. Inoltre, tra le funzioni più interessanti risalta sicuramente quella di poter importare ricette da siti web o app e aggiungere gli ingredienti alla lista della spesa. Con questa applicazione si possono infatti creare e modificare le liste della spesa con delle semplici funzioni, in modo veloce e intuitivo.

Per farlo basterà aggiungere i prodotti che servono con la ricerca vocale o il lettore di codici a barre. Per condividere in un secondo momento le liste con chi si vuole e sincronizzare le modifiche in tempo reale, ricevendo notifiche quando una lista viene aggiornata o completata. Inoltre, è possibile organizzare i prodotti per categoria o negozio, aggiungere note, quantità e prezzi ai prodotti, importare ricette da siti web o inserirle manualmente e aggiungere gli ingredienti delle ricette alla lista della spesa. Inoltre, è molto utile perché aiuta a creare le liste in modo organizzato e personalizzato, attraverso colori e icone. Infine, per proteggere le proprie liste è possibile aggiungere un codice PIN o un’impronta digitale.