Le 5 migliori app per fare la spesa comodamente da casa

Fare acquisti online sta diventando un’abitudine sempre più popolare anche per quanto riguarda la spesa di generi alimentari, quando il frigo è vuoto e non si ha il tempo e la voglia di andare al supermercato, basterà prendere il proprio smartphone e raggiungere le molteplici applicazioni per fare la spesa online comodamente da casa. Il servizio è sempre più richiesto e apprezzato dagli utenti, soprattutto dopo la pandemia che ha incentivato gli acquisti online. Ecco quali sono le 5 app migliori per la spesa online.

Le 5 migliori app per la spesa online

Bisogna prima fare una precisazione, le app per la spesa online ce ne sono di ogni tipo e genere, un po’ come i supermercati reali, ognuno sceglie il suo preferito. Dobbiamo immaginare il proprio smartphone o PC come le corsie di un supermercato, dove scegliere il prodotto, la sua qualità e il prezzo. Poi con un click riempire il carrello, andare alla cassa e pagare. Inutile dire che la differenza sta proprio nella comodità, nella velocità e nella praticità di fare tutto digitalmente, soprattutto se non si ha il tempo necessario per raggiungere il supermercato reale e fare la spesa.

Le app per la spesa online si possono dividere in due categorie: le app delle specifiche catene di supermercati e le app generiche che raccolgono più catene. Nel primo caso, troviamo le applicazioni ufficiali delle catene più famose come: Conad, Carrefour o Esselunga. Nel secondo caso, le applicazioni con una vasta selezione di supermercati vicini al luogo desiderato come Everli o Getir.

Le 5 migliori applicazione per fare la spesa online

A questo punto, analizziamo entrambe le categorie e vediamo nel dettaglio quali sono le 5 migliori app per la spesa online.

Everli

Il servizio di spesa online che copre 62 province, per ogni provincia una selezione di supermercati dove è possibile selezionare i prodotti cercati. Everli è un’applicazione che permette di fare la spesa online e riceverla direttamente a casa, scegliendo il supermercato dal quale ordinare, l’orario di consegna e la modalità di pagamento.

L’app è gratuita e disponibile per Android e iOS. Un personal shopper si occupa di selezionare i prodotti seguendo la richiesta ricevuta, per poi procedere con la consegna. Inoltre, in caso di errori, modifiche o qualsiasi altro cambiamento alla spesa è possibile comunicare direttamente con il personal shopper. Per utilizzare l’app basta accedere, ma se si desidera visualizzare soltanto l’app, basterà scaricarla e selezionare “Esplora come ospite”, in questo modo si potrà navigare all’interno dell’app.

Getir

Getir è l’applicazione che promette di consegnare la spesa in pochi minuti, giorno e notte. Si può scegliere tra oltre 1.000 prodotti freschi e confezionati, bevande, snack, pasti pronti, cibo per animali e altri articoli essenziali per la casa. L’app è gratuita e disponibile per Android e iOS. Con Getir si può usufruire anche di offerte speciali e sconti. Infine, per quanto riguarda la consegna, il rider consegnerà la spesa nel luogo indicato, si aprirà una mappa per controllare se l’indirizzo inserito sia corretto.

Glovo

Conosciuto per le consegne da parte dei ristoranti, Glovo non fa solo questo. Infatti, l’app permette di ordinare anche la spesa online. L’app è gratuita e disponibile per Android e iOS, basta scaricare l’app e accedere. Con Glovo è possibile scegliere tra migliaia di negozi nelle vicinanze al proprio punto di consegna, per poi ricevere l’ordine in meno di 30 minuti. È possibile anche tracciare l’ordine in tempo reale e pagare con carta o contanti.

Deliveroo

Il servizio di consegna di Deliveroo è rapido e affidabile, consente di tracciare l’ordine in tempo reale. Per procedere basterà inserire l’indirizzo per raggiungere online i supermercati della zona, selezionare i prodotti e procedere con l’ordine. Inoltre, è possibile risparmiare con il programma Deliveroo Plus, che offre consegne gratuite e sconti esclusivi.

Amazon Fresh

La spesa online da Amazon, per poterlo utilizzare è necessario avere un account Prime. L’app di Amazon Fresh è integrata nell’app ufficiale di Amazon, disponibile per Android e iOS. Per raggiungere la categoria per la spesa, bisognerà scrivere sulla barra di ricerca Amazon, “Amazon Fresh”. Su Amazon Fresh sono disponibili prodotti alimentari freschi e confezionati, oltre i prodotti per la casa, per gli animali e per la cura personale. Per la consegna, si potrà scegliere tra migliaia di articoli e ricevere la spesa in giornata o nella fascia oraria scelta. Il servizio è gratuito per ordini superiori a 50 euro e copre diverse città italiane.

Le applicazioni per la spesa online delle catene più famose

Ma se si desidera ritrovare sull’applicazione il comfort del proprio supermercato di fiducia, la scelta deve ricadere sulle app ufficiali del supermercato. Ecco quali sono i supermercati più apprezzati, attraverso app, per la spesa online:

Esselunga Online

Esselunga Online è l’app ufficiale di Esselunga che permette di fare la spesa online e scegliere se riceverla a casa o ritirarla presso i punti Clicca e Vai. L’app è gratuita e disponibile per Android e iOS. La scelta ricade su oltre 13.000 prodotti, tra cui prodotti freschi, surgelati, biologici e senza glutine, bevande e vini, prodotti per la casa e per gli animali. Prima di effettuare l’ordine, è anche consultabile il volantino delle offerte, inoltre attraverso la spesa online si possono accumulare i punti sulla carta Fidaty e richiedere i premi del catalogo.

EasyCoop

La spesa online da Coop. EasyCoop è l’app ufficiale di Coop per fare la spesa online. Il proprio ordine arriverà comodamente a casa o in negozio, a seconda dell’esigenza. EasyCoop mette a disposizione migliaia di prodotti, tra cui prodotti freschi, surgelati, biologici e a marchio Coop, bevande e vini, prodotti per la casa e per gli animali.

Conad

Conad è l’app ufficiale di Conad, gratuita e comoda. L’app Conad, come il supermercato reale, ha una vasta selezione di prodotti di ogni genere. Quando si procede con l’ordine la spesa arriva a casa o presso i punti Conad Drive o Locker.

Per sapere se le app sopra elencate sono disponibili nella città desiderata, accedere all’app e verificare la lista dei luoghi dove il servizio di consegna della spesa è attivo.

