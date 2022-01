Le linee guida per prevenire i casi di stalking con AirTag

L'AirTag di Apple è stato implementato per scopi diversi da quelli che l'azienda apparentemente ha previsto, inclusi quelli criminali, poiché sono state segnalate diverse storie relative a persone che hanno fatto stalking o hanno realizzato dei furti sfruttando il dispositivo. La tecnologia ha fatto molta strada, ma è ancora una sfida seria quando i gadget tecnologici vengono utilizzati per cose lontane dalla progettazione originale.

Cosa fare se un AirTag viene utilizzato per scopi criminali

L'OEM di Cupertino ha ora risposto al problema aggiornando la sua “Guida per l'utente sulla sicurezza personale” con nuove informazioni sui passaggi che i consumatori dovrebbero intraprendere quando trovano un Air Tag sconosciuto nel loro ambiente o sentono il suono di un Air Tag che non è il loro.

La Guida per l'utente aggiornata spiega cosa significa un avviso proveniente da un AirTag e fornisce all'utente suggerimenti utili su cosa fare quando viene notato un tracker GPS vicino. Anche le istruzioni per gli utenti Android sono presenti anche nella Guida per l'utente alla sicurezza personale aggiornata.

Sebbene ci fossero alcune informazioni sulle misure di sicurezza da fare per salvaguardare l'account di un utente dagli intrusi, l'ipotesi di utilizzare un AirTag come guida per rubare veicoli costosi o commettere altri crimini potrebbe non essere stata presa in considerazione dalla compagnia prima d'ora.

Diverse persone hanno anche segnalato di aver ricevuto avvisi di essere rintracciati dopo aver lasciato un luogo pubblico, mentre alcuni genitori utilizzano il dispositivo per rintracciare i propri figli adolescenti senza autorizzazione. Tuttavia, la misura proattiva di Apple di notificare ad un utente AirTag che viene monitorato potrebbe aver fornito un'illuminazione del problema.

Le nuove misure che hanno integrato anche gli utenti Android contribuiranno a migliorare la privacy degli utenti e la sicurezza degli stessi. Ogni persona viene istruita su come utilizzare l'app Tracker Detect per Android.

La Guida per l'utente aggiornata è disponibile online ed è stata anche preparata per essere visibile nelle ricerche di Google per una maggiore copertura. La sicurezza e la privacy complessive sono leggermente migliorate, anche se gli esperti continuano a insistere sul fatto che deve esserci un cambiamento nella funzionalità del dispositivo stesso.

Voi cosa ne pensate? Lo trovate sicuro?