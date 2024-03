Le Jabra Elite 10 sono in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile

Gli auricolari Jabra Elite 10 combinano design innovativo, comfort estremo e qualità audio superiore. Offerti a un prezzo scontato di 199,99€ (-20%), rispetto al prezzo originale, queste cuffie sono un’opzione ideale per gli amanti della musica, i professionisti sempre in movimento e chiunque cerchi un’esperienza di ascolto senza compromessi.

La tecnologia Jabra ComfortFit è un punto di forza distintivo degli Elite 10, progettata per alleviare la pressione nell’orecchio e garantire un comfort duraturo per tutto il giorno. Questo rende gli auricolari adatti a lunghi periodi di utilizzo, sia che tu stia lavorando, viaggiando o semplicemente rilassandoti.

L’audio è ovviamente l’aspetto principale in cui gli Elite 10 eccellono, grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva (ANC) che filtra efficacemente i rumori di fondo, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica. La modalità HearThrough, invece, ti permette di restare consapevole dell’ambiente circostante quando necessario. Inoltre, i 6 microfoni integrati assicurano chiamate chiare, indipendentemente dal contesto in cui ti trovi.

Gli altoparlanti da 10 mm offrono un suono potente e nitido, arricchito dall’Audio spaziale Dolby, per un’esperienza sonora coinvolgente. Con un’autonomia fino a 6 ore per auricolare e 27 ore complessive con la custodia di ricarica, oltre alla ricarica rapida, gli Elite 10 sono progettati per accompagnarti durante la giornata senza interruzioni.

La flessibilità di utilizzo è garantita dall’interoperabilità con dispositivi Android tramite Google Fast Pair e con PC tramite Swift Pair, rendendo il processo di accoppiamento rapido e senza problemi. La funzionalità Spotify Tap Playback e l’integrazione con Google Assistant ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo, offrendo un controllo intuitivo e accesso istantaneo alla tua musica e alle informazioni.

Gli auricolari Jabra Elite 10 offrono una combinazione imbattibile di comfort, qualità audio e flessibilità: non farti scappare questa offerta e acquistali subito risparmiando!