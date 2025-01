Le dimensioni contano? Cecofry Pixel è la friggitrice a 34€ che stupisce

Perché doverla a tutti i costi comprarla gigante quando la Cecofry Pixel ti dimostra che anche una friggitrice con cestello da 2.5L sa il fatto suo? Torniamo alla classica diatriba sulle dimensioni quando, in finale, la caratteristica importante è una: se soddisfa va bene sempre! Questa eccezionale friggitrice ad aria la metti ovunque in cucina, ha 6 programmi preimpostati ed è lavabile in lavastoviglie. Puoi acquistarla ad appena 34,90€ su Amazon con uno sconto del 12% che rende il prezzo ancora più delizioso.

Cecofry Pixel: la friggitrice ad aria che non paura di essere piccola

In casa si può essere in pochi, lo spazio in cucina non può essere gigantesco e soprattutto ognuno ha diverse esigenze. Non è detto che uno debba per forza comprare una friggitrice ad aria in grado di cucinare per 8 persone alla volta! Se ti rispecchi in quello che ho appena scritto, il modello di Cecotec, la Cecofry Pixel, è quello che fa al caso tuo. Lo metti un po’ ovunque grazie alle sue dimensioni compatte, lo usi in facilità e quando hai finito infili anche il cestello in lavastoviglie per averlo come nuovo per un utilizzo successivo.

Ma veniamo a noi, puoi cucinare dai contorni ai primi, secondi e tutto quello che più ami grazie ai suoi 6 programmi preimpostati. Se tuttavia vuoi crearne uno tuo, usa il display LED touch per scegliere temperatura e tempistiche a piacimento. Ottieni una cottura perfetta con esterni croccanti e centro caldo senza mai sbagliare. In fin dei conti il potere delle friggitrici ad aria sta proprio nella circolazione dell’aria a tutto tondo che simula la frittura anche senza l’aggiunta di condimenti.

Ps: consuma meno di un forno tradizionale e non va preriscaldata!

Collegati subito su Amazon dove la tua Cecofry Pixel la acquisti ad appena 34,90€ con uno sconto del 12% ora in corso. Cosa aspetti? Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime.