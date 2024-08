Le cuffie Logitech G Pro X SE non sono mai costate così poco!

Le protagoniste di quest’offerta sono delle cuffie da gaming compatibili praticamente con qualsiasi piattaforma e dalla qualità impressionante. Parliamo delle Logitech G Pro X SE, le quali vedono crollare il loro prezzo al minimo storico: solo 65,99€ al posto dei classici 94,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Logitech

Parlando primariamente di come sono composte, queste cuffie godono di imbottiture in memory foam che si adattano perfettamente alla forma di qualsiasi testa, mentre la struttura in alluminio e acciaio ti permetteranno di indossarle per anni e anni.

Passando alla qualità audio, godono di un surround DTS 7.1, il quale ti permetterà di localizzare con precisione la provenienza dei suoni. Che si tratti del rumore di passi alle tue spalle o di un’esplosione in lontananza, questa tecnologia ti fornirà un vantaggio competitivo, facendoti sentire come se fossi realmente nella battaglia.

Ed essendo pensate per il gaming, non può ovviamente mancare il microfono (in questo caso Blue VO!CE) integrato. Questo microfono da 6 mm utilizza una tecnologia avanzata per fornire una qualità audio straordinaria, riducendo il rumore di fondo e garantendo una chiarezza vocale superiore, essenziale per le comunicazioni in gioco.

Come detto in precedenza, queste cuffie possono essere collegate tramite jack da 3,5 mm o USB, offrendo una vasta gamma di opzioni di connettività per soddisfare tutte le tue esigenze di gioco che sia su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, ma anche Nintendo Switch e smartphone.

Trasforma le tue sessioni di gaming in delle esperienze super-complete con le cuffie Logitech G Pro X SE: pagale solo 65,99€!