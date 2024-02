Le Cuffie DEFINITIVE di Bose sono scontate di -134€: FAI PRESTO!

Hai mai sognato di avere delle cuffie dalla qualità altissima? Bose QuietComfort probabilmente faranno al caso tuo! Con tutte le caratteristiche migliori che un prodotto di questo tipo possa offrire, le cuffie sono ora in forte sconto. Parliamo di un ribasso del 34%, che farà crollare il prezzo a soli 265,00€ anziché 399,95€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Bose QuietComfort

Le cuffie QuietComfort incarnano l’apice della tecnologia di cancellazione del rumore, regalandoti un’esperienza di ascolto senza paragoni, liberandoti dai disturbi provenienti da aerei, treni, traffico e qualsiasi altra fonte di rumore indesiderato. Questo ti permette di immergerti completamente nella tua musica preferita e di godere di un audio impeccabile.

Per garantire il massimo comfort durante le tue lunghe sessioni di ascolto, le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari in memory foam che si adattano delicatamente alle tue orecchie. L’archetto leggero e regolabile assicura una vestibilità stabile per ore di puro piacere sonoro.

Le QuietComfort offrono due modalità di ascolto distintive: la modalità Quiet, che ti avvolge completamente nella tua musica, e la modalità Aware, che ti consente di essere consapevole dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie. La transizione tra le due modalità è resa semplice da un tocco, garantendo un controllo totale sulla tua esperienza sonora.

La qualità audio è un elemento chiave di queste cuffie, offrendo un suono cristallino e bassi potenti e coinvolgenti. Con un equalizzatore regolabile, hai la possibilità di personalizzare il tuo profilo audio, ottenendo un suono su misura per le tue preferenze.

Con una batteria a lunga durata, puoi goderti la tua musica per l’intera giornata con una sola ricarica. Le QuietComfort offrono fino a 24 ore di autonomia, e una ricarica rapida di soli 15 minuti ti regala 2 ore e mezza di riproduzione aggiuntiva.

Non puoi assolutamente farti scappare quest’offerta, soprattutto se sei particolarmente attento alla qualità audio. Fai tue queste ottime Bose QuietComfort per soli 265,00€!

