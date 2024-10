Le cuffie da comprare oggi per avere il meglio spendendo poco (sconto 58%!)

Oggi Amazon propone moltissime offerte interessanti su alcune delle migliori cuffie wireless sul mercato. Tra le migliori del giorno, troviamo un’ottima promozione sulle JBL Live 460NC, progettate per offrire grandi prestazioni spendendo il giusto: normalmente vengono proposte a 130€, ma oggi sono tue ad appena 54,99€ con un imperdibile sconto del 58%.

Queste cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore che utilizza algoritmi avanzati per ridurre il rumore ambientale, creando un’esperienza sonora immersiva.

La qualità del suono è ben bilanciata, con bassi ricchi e alti chiari grazie ai driver da 40 mm, mentre la funzione BassBoost aggiunge una dimensione extra ai bassi per gli amanti della musica più ritmata.

Con un’autonomia fino a 50 ore senza ANC, che scende a circa 35 ore con la cancellazione del rumore attiva, offrono tutta la batteria di cui hai bisogno per non dover vivere con l’ansia di portare un power bank sempre con te. In caso di necessità, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Le cuffie supportano anche la connessione multipoint, consentendo di passare facilmente tra due dispositivi, ad esempio tra il telefono e il laptop, per una maggiore comodità.

Dal punto di vista del comfort, le JBL LIVE 460NC sono pieghevoli e leggere, con cuscinetti morbidi per una vestibilità confortevole anche durante lunghe sessioni di ascolto. Non perdere assolutamente questa offerta clamorosa: riamane ancora pochissimo tempo.