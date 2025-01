Lavatrice Hisense per vestiti come nuovi: 15 programmi e cesto 8KG

Lavatrice rotta? Risolvi con un acquisto che ti permette di avere vestiti lavati alla perfezione e profumatissimi. Il modello Hisense WFQP801419VM è a carica frontale e con cesto da 8KG per soddisfare ogni esigenza in famiglia. Non solo, grazie ai suoi 15 programmi e alla funzione Vapore sai di star acquistando un modello di ultima generazione. La puoi portare a casa con soli 312€ su Amazon non con uno ma bensì con due sconti: apri la pagina e spunta il coupon.

Hisense WFQP801419VM, la lavatrice per bucato immacolato

Smaltire la pila di vestiti non è mai semplice. Quando poi hai una lavatrice che non lava bene o non li strizza abbastanza, i tempi si allungano di sproposito. Il modello Hisense WFQP801419VM è eccellente e di ultima generazione. Anzitutto è a carica frontale, ha delle dimensioni standard ed è ideale per famiglie anche di grande numero. La sua capienza da 8kg ti consente di poter lavare i capi di abbigliamento quotidiano ma anche coperte, trapunte e prodotti più ingombranti senza dover andare in lavanderia.

Con 15 programmi a tua disposizione e una semplicissima manopola con cui sceglierli, hai una varietà di opzioni a disposizione. La funzione vapore è un valore aggiunto che rende i panni morbidi ma soprattutto li igienizza nel profondo risultando perfetta per eliminare brutti odori, germi e batteri. Il Display LED ti lascia consultare gli orari e scegliere impostazioni ulteriori come la partenza ritardata e altro ancora. È presente anche il programma rapido, tira un sospiro di sollievo.

Appartenente alla classe di efficienza energetica A, questa lavatrice pesa poco sulla bolletta mensile. Altre caratteristiche da non sottovalutare sono il design del cestello a fiocchi di neve (per evitare che le stoffe si possano rovinare), e l’alta velocità di centrifuga che raggiunge i 1400rmp.

Con appena 312€ su Amazon porti a casa la lavatrice Hisense WFQP801419VM. È sufficiente un click sul coupon e poi aggiungila al carrello.

