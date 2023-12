Lavatrice Candy Ultra 10 kg Classe A a soli 389€ da Unieuro (anche in 3 rate)

La lavatrice Candy Ultra da 10 kg, appartenente alla classe di efficienza energetica A, è tra le offerte più interessanti della giornata di oggi sul sito di Unieuro. Solo online è possibile acquistarla a 389€ invece di 569,90€, per uno sconto di quasi 200€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ecco il link all’offerta.

Candy Ultra è una delle migliori lavatrici con caricamento frontale da 10 kg. Merito non solo di un design superiore alla media, ma anche e soprattutto di funzioni esclusive come la tecnologia di prossimità Smart Touch, con la quale è possibile ottenere un sensibile miglioramento della propria esperienza di lavaggio.

Lavatrice Candy Ultra da 10 kg in sconto di quasi 200€ sul sito di Unieuro

La collezione Ultra delle lavatrici Candy si distinguono per il loro design, minimalista ma allo stesso empo di stile, tale da adattarsi alla perfezione a qualasiasi tipo di stanza.

Un ulteriore punto di forza è la tecnologia di prossimità Smart Touch, che consente di accedere a funzioni extra, ricevere consigli per un utilizzo più efficiente della lavatrice stessa. Inoltre, la tecnologia menzionata qui sopra permette di avere una guida per la risoluzione dei problemi sul proprio smartphone sempre disponibile.

Infine, menzioniamo il risparmio di denaro ed energia grazie alla classe di efficienza energetica A. Rispetto ad esempio ad un elettrodomestico di classe G, questo modello consente di ridurre i consumi almeno del 51%.

La lavatrice Candy Ultra da 10 kg, Classe A, è in offerta a 389€ sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 129€ al mese con Klarna e PayPal.

