Lavapavimenti aspira e lava Rowenta in offerta Black Friday (-32%): la paghi anche a rate

Rowenta X-Clean 10 è la lavapavimenti senza fili con funzione di aspirazione e lavaggio in una sola passata che è protagonista di una fantastica offerta per la settimana del Black Friday Amazon. Grazie al 32% di sconto puoi acquistarla a soli 459,99 euro invece di 679,99: in più, hai la possibilità di scegliere il pagamento a rate con Cofidis al checkout.

Rowenta X-Clean 10: come funziona la lavapavimenti

Con questa lavapavimenti ti porti a casa la soluzione definitiva per avere una pulizia rapida, efficace e senza fatica. Hai la possibilità di aspirare solidi e liquidi e lavare con acqua pulita in un’unica passata: avrai risultati impeccabili su ogni tipo di pavimento, dai parquet più delicati alle piastrelle robuste.

La tecnologia intelligente della X-Clean 10 permette di rilevare automaticamente il livello di sporco regolando la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua necessario allo scopo. La lavapavimenti include anche un assistente vocale che ti guiderà nell’utilizzo delle 5 modalità disponibili sul pratico display LED.

Quanto dura la batteria? Fino a 60 minuti di utilizzo continuo, che ti daranno modo di pulire fino a 350 metri quadri di superfice. Dal design leggero e con tecnologia di auto-propulsione che riduce lo sforzo della spinta, è facile da usare e la capacità di inclinarsi fino a 180 gradi permette di arrivare sotto i mobili e nei punti più difficili. La presenza della funzione “bordo a bordo” semplifica il lavoro lungo battiscopa e angoli.

Infine, il doppio serbatoio separa lo sporco solido da quello liquido rendendo lo smaltimento pratico e veloce. Una chicca è il pulsante di autopulizia con cui puoi lavare il rullo e asciugarlo con aria calda a 65°C in pochissimo tempo.

All’interno della confezione troverai: rullo di ricambio, filtri, base di ricarica, spazzola per la manutenzione e caricatore. Rowenta X-Clean 10 rivoluzionerà per sempre le pulizie di casa: acquistala a 459,99 euro invece di 679,99, anche a rate.