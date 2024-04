L'Asus ROG Ally è FINALMENTE in offerta ad un PREZZO IMPERDIBILE

E’ di gran lunga la migliore console portatile del momento – sì, a nostro avviso anche meglio della Steam Deck – e oggi può finalmente essere tua ad un prezzo davvero interessante. Parliamo ovviamente dell’Asus ROG Ally, la potente console portatile con Windows e il chip di ultima generazione AMD Z1, una console micidiale in grado di riprodurre la stragrande maggioranza del catalogo di Steam.

Normalmente proposta a circa 800€, oggi la ROG Ally può essere tua a solamente 612€. A questa offerta si aggiunge, poi, la possibilità di ottenere maggiore flessibilità, dividendo l’importo in più rate mensili al momento del checkout. Insomma, non ci sono scuse: è davvero il momento migliore per acquistarla, anche perché l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento.

Ma andiamo a vedere con calma le caratteristiche che rendono l’Asus ROG Ally una macchina per il gaming formidabile. Partiamo proprio dal cuore pulsante della console, l’AMD Ryzen Z1 Extreme, un chip progettato per riprodurre con ottime performance giochi del calibro di Hogwarts Legacy e Diablo IV. E’ affiancato da ben 16GB di RAM e da un SSD PCIE da ben 512GB, che potrai comunque espandere usando una scheda SD.

La console è ottima anche per il cloud gaming: potrai riprodurre liberamente tutti i titoli del catalogo dell’Xbox Game Pass, grazie al supporto allo standard Wi-Fi 6E di ultima generazione, che assicura performance fulminee.

A questo si aggiunge ovviamente la versatilità di Windows 11: addio sistemi operativi chiusi e claudicanti. Potrai accedere a tutte le tue app preferite. Peraltro, con alcuni accorgimenti, tecnicamente la ROG Ally può essere usata come se fosse un Mini PC portatile.

Insomma, l’Asus ROG Ally è davvero un portento progettata per i videogiocatori che vogliono il massimo e lo vogliono ovunque vadano: sui mezzi pubblici, durante un lungo viaggio e anche in vacanza. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare l’offerta e di acquistarla subito con un ottimo risparmio!