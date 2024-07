L'aspirapolvere SENZA FILI e PIEGHEVOLE di Rowenta a 94€ è perfetto!

Con un’offerta a tempo, Amazon ti permetterà di risparmiare ben 40,01€ su un aspirapolvere elettrico e senza fili di Rowenta, con la particolarità di essere piegato per raggiungere anche i luoghi più remoti della tua casa. In altre parole, lo pagherai solo 94,99€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60

Hai animali domestici e la tua casa è sempre piena di peli? Allora questo è l’aspirapolvere senza fili che fa per te grazie al suo al kit Animal Care. La spazzola motorizzata, dotata di un doppio rullo in gomma e setole, è stata progettata specificamente per catturare anche i peli più ostinati, sia dai pavimenti che dai tappeti.

Ma le sorprese non finiscono qui! Come anticipato, la tecnologia Flex ti permette di raggiungere ogni angolo della tua casa, anche quelli più nascosti e difficili da pulire, come sotto i divani o i letti. E grazie alle luci LED integrate nella spazzola, potrai individuare anche le particelle di polvere più piccole, assicurandoti una pulizia impeccabile.

Leggero e maneggevole, questo modello di Rowenta pesa solo 2,2 kg, rendendolo facile da utilizzare anche per lunghi periodi. La batteria al litio da 22V garantisce un’autonomia fino a 45 minuti, sufficiente per pulire tutta la casa senza interruzioni. Inoltre, la stazione di ricarica a parete ti permette di riporre l’aspirapolvere e gli accessori in modo ordinato e di avere sempre il tuo alleato per la pulizia a portata di mano.

Acquista il tuo nuovo alleato per le pulizie quotidiane per soli 94,99€, grazie all’offerta a tempo che ti farà dimenticare gli originari 135,00€!