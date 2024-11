L’aspirapolvere economico che sfida Dyson: il Lubluelu è tuo a meno di 100€

Chi l’ha detto che per avere un ottimo aspirapolvere elettrico senza fili bisogna per forza spendere una fortuna? Trai brand economici – ma di ottima qualità – spicca Lubluelu, produttore che offre un piccolo ma battagliero roster di soluzioni per la pulizia domestica.

La loro scopa elettrica senza sacco e con motore brushless, senza spazzole, è attualmente in super offerta su Amazon, in occasione del Black Friday. Lo paghi appena 93€ (-24% sul prezzo di listino), a patto di essere veloce.

Leggero e agile: un design che convince

Aprendo la confezione – di dimensioni incredibilmente compatte – dell’aspirapolvere, la prima cosa che cattura l’attenzione è la ricca dotazione di accessori. Oltre al motore elettrico, troviamo il tubo metallico periscopico, una batteria removibile (che può anche essere ricaricata in autonomia, o sostituita con una seconda unità), un filtro aggiuntivo, la spazzola principale, uno stand da muro, il pettine per la pulizia e, quindi, due boccucce supplementari che servono, rispettivamente, per raggiungere in profondità anche le fessure e pulire tessuti e divani.

Il look dell’aspirapolvere è moderno, con una colorazione viola metallica che ricorda almeno in parte quella di un noto brand concorrente. Anche se con scontistica diversa, su Amazon sono disponibili ulteriori due colorazioni: blu e rosa.

Con un peso di appena 2,4 chilogrammi, l’aspirapolvere elettrico della Lubluelu risulta straordinariamente semplice da gestire, con una manovrabilità – anche grazie alla rotazione della spazzola – decisamente elevata. Pulire la maggior parte delle superfici è estremamente semplice, così come raggiungere gli spazi sotto i mobili, anche grazie alle dimensioni snelle dell’aspirapolvere. Ottimo, poi, il tubo metallico telescopico, che può essere regolato in lunghezza a piacere, a seconda delle necessità: l’aspirapolvere senza fili Lubluelu si comporta molto bene anche sulle superfici verticali, ad esempio per pulire gli spazi dietro alle tende.

Potente il giusto e tanta autonomia

Arrivando al lato pratico, l’aspirapolvere ha un classico design a pistola, con l’azione dell’aspirazione che è gestita da un comodo grilletto. E’ davvero immediato: non ci sono diecimila opzioni o sotto-modalità tra cui navigare, troviamo semplicemente tre diverse potenze pre-impostate. Anche con la modalità eco, che garantisce un’autonomia di circa 50 minuti, l’aspirapolvere si comporta molto bene con la maggior parte dei detriti di piccole dimensioni.

Per lo sporco più impegnativo, è invece necessario azionare la modalità più potente, che raggiunge i 25mila Pa. L’aspirapolvere è decisamente adatto anche a chi ha animali domestici. Ad esempio, chi scrive ha una coniglia, che da brava roditrice si diverte a lasciare pelo, pezzetti di paglia e palline per tutta la casa: il Lubluelu ha superato senza intoppi anche questa sfida, tutto fuorché facile.

Immagini

Lato manutenzione: il serbatoio della polvere è facilmente apribile e lavabile, così come il filtro. Basta passarlo sotto l’acqua corrente e farlo asciugare per 24 ore. Come per altri modelli simili della concorrenza. La ricarica completa richiede circa 4 ore ma, come menzionavo poco sopra, la batteria è removibile ed è dunque possibile acquistare a parte una seconda unità, da ricaricare quando l’aspirapolvere è in uso. In questo modo si è sempre pronti all’azione. Segnaliamo che è anche possibile riporlo in verticale, facendogli occupare meno spazio: una configurazione, questa, che è perfetta se avete un piccolo sgabuzzino.

Tutto questo a meno di 100€, ma ancora per poco

Considerando tutte queste ottime caratteristiche, è facilissimo dimenticarsi che, dopotutto, si sta parlando di un aspirapolvere economico attualmente in offerta a meno di 100€. I compromessi da fare, chiariamoci, ci sono, ma sono tutto sommato trascurabili (ad esempio, la luce LED sulla spazzola non evidenzia la polvere bene come sui modelli di fascia alta ed ha un raggio limitato).

Se stai cercando una soluzione ultra-affidabile ed efficiente, ti consigliamo vivamente di non perdere questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo per averlo a soli 93€ – un prezzo che non ha davvero rivali.