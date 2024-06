Laptop Samsung Galaxy Book4: tra sconto del 21% e cashback, il risparmio è di 450€

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un laptop di alta qualità a un prezzo competitivo. Il Samsung Galaxy Book4, uno dei modelli più recenti e avanzati della celebre linea di laptop Galaxy, è disponibile a un prezzo scontato straordinario. Solitamente venduto a 1.199 euro, grazie a uno sconto del 21% e a un cashback di 200 euro, il prezzo finale scende a soli 749 euro. Quest’ultima promozione è valida fino al 24 giugno, quindi è il momento perfetto per approfittare di questa incredibile occasione.

Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Book4

Il Samsung Galaxy Book4 si distingue per le sue prestazioni elevate e il design elegante. Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di ultima generazione, questo laptop offre una velocità di elaborazione eccellente, ideale per gestire qualsiasi attività, dalle operazioni quotidiane al multitasking più impegnativo. La RAM da 16GB assicura un’esperienza fluida e reattiva, mentre l’SSD da 512GB garantisce ampio spazio per archiviare tutti i tuoi file, applicazioni e media e può essere aumentata fino a 2TB.

Il display Full HD da 15.6 pollici offre immagini nitide e colori vivaci, perfetti per il lavoro e l’intrattenimento. La qualità visiva è ulteriormente migliorata dalla tecnologia AMOLED, che offre neri più profondi e un contrasto superiore. Migliorate le sessioni di gioco grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce MX570A. Inoltre, la durata della batteria è ottimizzata per garantire lunghe ore di utilizzo senza necessità di ricarica frequente.

Il Galaxy Book4 è progettato per essere elegante e portatile. Con uno spessore ridotto e un peso contenuto, è facile da trasportare, rendendolo il compagno perfetto per chi è sempre in movimento. Il corpo in metallo conferisce una sensazione di robustezza e qualità, mantenendo un look professionale e moderno.

Il prezzo scontato del Samsung Galaxy Book4 su Amazon, combinato con il cashback di 200 euro entro il 24 giugno, rende questa offerta estremamente allettante. Con un risparmio totale di 450 euro rispetto al prezzo consigliato, questo è un affare da non perdere per chiunque stia cercando un laptop potente e affidabile. Per usufruire del cashback, è necessario seguire le istruzioni fornite da Amazon al momento dell’acquisto e assicurarsi di completare tutte le procedure richieste entro il 24 giugno. Infine, se tutto questo non bastasse ancora a convincervi, potreste anche usufruire del pagamento a rate con Cofidis.