Laptop HP 17-cn2002sl: sconto ESCLUSIVO del 22% su Amazon

L’HP 17-cn2002sl è il laptop ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile, oggi disponibile con uno sconto eccezionale del 22% su Amazon per un tempo limitato. Questo laptop rappresenta una scelta eccellente per chi desidera una macchina capace di gestire una vasta gamma di attività, dal lavoro professionale alla creatività digitale. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 699,99 euro, anziché 899,99 euro.

Laptop HP 17-cn2002sl: imbattibile a questo prezzo

Equipaggiato con Windows 11 Home, il sistema operativo è perfettamente ottimizzato per le suite Microsoft, strumenti di lavoro, editing video e grafica computerizzata, offrendo un’esperienza utente fluida e coinvolgente. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel Core i7-1255U, capace di raggiungere una velocità fino a 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 12 MB di cache L3, 10 core e 12 thread, questo processore garantisce prestazioni elevate anche durante l’esecuzione di applicazioni intensive.

La memoria RAM da 16GB DDR4 a 3200 MHz assicura un multitasking senza interruzioni, mentre l’SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB offre uno spazio di archiviazione rapido e ampio, garantendo avvii istantanei e tempi di caricamento ridotti.

Il display da 17,3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e tecnologia IPS offre immagini nitide e colori vivaci. La finitura antiriflesso e il design Micro-Edge assicurano una visione confortevole anche in ambienti luminosi, con una luminosità di 250 nits e una copertura del 45% dello spettro NTSC.

La tastiera full-size con tastierino numerico integrato è progettata per una digitazione confortevole e silenziosa, realizzata con plastica riciclata per un minore impatto ambientale. La robustezza del telaio e la corsa dei tasti lineare garantiscono un utilizzo piacevole e duraturo.

La batteria offre un’autonomia fino a 6 ore e 45 minuti, ideale per chi lavora in movimento. Grazie alla tecnologia HP Fast Charge, è possibile ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Il design elegante con chassis color argento è arricchito da porte HDMI 1.4b, USB-A e USB Type-C, oltre a un jack audio. Il peso di 2,08 kg e lo spessore di 1,99 cm rendono questo laptop facile da trasportare. La fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e i microfoni digitali dual-array integrati garantiscono videochiamate chiare e di alta qualità.

Approfitta di questa offerta imperdibile su Amazon per assicurarti un dispositivo che combina potenza, design e sostenibilità, al prezzo speciale di soli 699,99 euro.